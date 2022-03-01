Кочанова: при реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря надо сохранить историческую ценность

Новости Беларуси. При реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря важно сохранить историческую ценность святыни. Об этом на выездном совещании сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, навести порядок на всей территории обители поручил Президент. Программа рассчитана до 2025 года. За этот период преобразится главный духовный центр монастыря – Успенский кафедральный собор. В храме, которому более 500 лет, обновят кровлю, проведут внутренние работы по интерьеру, сделают вентиляцию, уделят внимание напольному покрытию. Важно сохранить все старинное, а также позаботиться о комфорте прихожан во время службы. Источники финансирования – республиканский и областной бюджеты. Будут привлечены также спонсорские средства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы уже были готовы все документы, в соответствии с которыми можно было бы работать. Тем более здесь надо сохранить эту историческую ценность, а это дополнительные экспертизы, дополнительные обследования. Это все то, что сегодня очень важно. Дабы не навредить.

Вне собора необходимо облагородить территорию внутреннего дворика, выполнить ремонтные работы в церквях и духовной семинарии. В скором будущем преобразится не только святыня, но и сам агрогородок Жировичи. В белорусской Швейцарии, как величают это святое место, должно быть уютно как паломникам, так и местным жителям.