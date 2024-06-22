Донести правду через искусство – концерт «Каждый третий» провели в Минске

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны мы оплакиваем каждого третьего белоруса. Масштабный концерт-реквием под таким названием прошел сегодня, 22 июня, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дань памяти и глубокого уважения всем жертвам и героям войны. В самом названии отражена величайшая трагедия нашего народа. Горе не обошло стороной ни одну семью. Болью утраты пронизана каждая нота, каждый кадр. Действо, развернувшееся на сцене, трогает до глубины души. Такой тяжелый момент, но важно, чтобы помнили.

Июль 1944 года. Беларусь была оккупирована гитлеровцами. 1 133 дня нацисты и их пособники истязали и убивали мирных граждан. Неопровержимые факты: более 12 тысяч уничтоженных городов и сел, ужасающие цифры о погибших на фронтах, замученных в застенках сотен фашистских концлагерей, миллионы прерванных жизней, искалеченных судеб. Эта война оставила незаживающую рану в сердцах всех поколений белорусов. Память об этом и боль сильнее времени.

В концерте отражена вся наша Великая Отечественная война, которую прошли наши деды, прадеды. Которую мы пережили все своим сердцем. Спасибо нашему Президенту за такие мероприятия! В наши сердца, в наши души заложили то, что мы должны передать нашему молодому поколению.

22 июня как бы то ни было, где бы я ни была, я всегда его помню. И это всегда такая очень значимая дата, когда мы вспоминаем о тех, кого нет.

Время, в котором мы живем под мирным небом, это самое ценное время. И каждый момент в жизни надо ценить и любить проведенное время. Ценить близких, родных.

Подготовка к концерту шла несколько месяцев. Костюмы, музыка, декорации – продумана каждая деталь. И как результат – единой симфонией звучит трагическая и героическая история нашей Родины.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Это не просто концерт, это большая глубокая драматургия. Да, она трагическая. Но, мне кажется, благодаря таким проектам мы можем достучаться до каждого жителя нашей страны, чтобы люди помнили. Очень часто в современной истории пытаются ее переписать, каким-то образом оправдать те или иные действия. Очень важно, что данный проект позволяет как раз сказать слово «нет». На самом деле все было по-другому. И так как мы это знаем еще с тех времен, как нам рассказывали наши бабушки, дедушки, именно с тех времен мы знаем, как это происходило. Поэтому данный проект позволяет перекрыть кислород любым попыткам изменить историю.

Владислава Артюковская, главный режиссер проекта – художественный руководитель Молодежного театра эстрады:

Меня позвала на проект Анна Селук, наш знаменитый автор, она поставила очень сложную задачу. Она сказала: давайте сделаем так, чтобы все зрители смогли с нами пережить эти моменты трагические, погрузиться в историческую правду. Это сложно, потому что мы делали не просто концерт – это концерт-спектакль. В нем есть персонажи, которые на протяжении всего этого концерта-реквиема, проходят такую трансформацию. Вы в конце можете понять, кого они представляют. Потому что вдруг они становятся памятниками. Это не просто сошедшие памятники, они рассказывают свою историю, историю своей трагической жизни. Поэтому задача была такая глобальная, важная. И нам нужно было через песни, через слово, через театральное искусство, через драматизм наших артистов, донести правду до наших зрителей.