Молодые люди сегодня более политизированы – Кочанова о самых интересных встречах со студентами

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы и ваши коллеги по Совету Республики часто встречаетесь со студенчеством, с трудовой молодежью в рабочих коллективах. Какое впечатление у вас от этого общения? Чем интересуется молодежь на ваших встречах? Какие они вопросы вам задают, вашим коллегам?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Молодежная аудитория – самая интересная. Она настолько интересна, потому что они непосредственные, они действительно задают абсолютно разноплановые вопросы. Последняя моя встреча, которая была со студентами Белорусского государственного университета. Одна проблема, что хочется много сказать ребятам, много рассказать, и я вижу, что им это интересно. Я заметила, что все-таки молодые люди сегодня более политизированы. Они пытаются узнать, как работает государственная власть, государственные структуры. Они задают личные вопросы. Как правило, вопрос обязательно: трудно ли женщине занимать такую должность? И как достичь такого? Это девочки спрашивают.

Но последняя встреча мне очень запомнилась тем, что, когда я затронула тему Концепции национальной безопасности, я не преминула рассказать и о демографической, что в Концепции национальной безопасности у нас есть еще и демографическая безопасность. Я немножко этот разговор завершила, не стала продолжать эту тему, на что молодой человек поднялся и говорит: Наталья Ивановна, а все-таки про демографию давайте поговорим. Почему вы так настойчиво говорите, все взрослые, о том, что надо жениться, и чем раньше это делать, тем лучше? Я ему попыталась объяснить это.