В Беларуси начинается регистрация на ЦТ – как подать заявку?

В Беларуси начинается важный этап вступительной кампании. Сегодня, 9 апреля, стартует регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов есть время до 22 апреля, чтобы определиться с предметами для сдачи испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подать заявку на ЦТ можно как лично, посетив один из пунктов регистрации, так и заполнив электронную форму на сайте РИКЗ. Организаторы кампании напоминают о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пунктами регистрации и проведения централизованного тестирования определены 40 учреждений образования в крупных районных и областных городах, а также в столице. Принимать документы будут с 9 до 19 часов. В субботние дни пункты регистрации работают до 18:00. В 2024 году сроки проведения централизованного экзамена и ЦТ будут едиными. С более подробной информацией можно познакомиться в официальных источниках Минобра.