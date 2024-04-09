Прямой эфир

В Беларуси начинается регистрация на ЦТ – как подать заявку?

09 апреля 2024 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси начинается важный этап вступительной кампании. Сегодня, 9 апреля, стартует регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов есть время до 22 апреля, чтобы определиться с предметами для сдачи испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начинается регистрация на ЦТ – как подать заявку?-1

Подать заявку на ЦТ можно как лично, посетив один из пунктов регистрации, так и заполнив электронную форму на сайте РИКЗ. Организаторы кампании напоминают о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пунктами регистрации и проведения централизованного тестирования определены 40 учреждений образования в крупных районных и областных городах, а также в столице. Принимать документы будут с 9 до 19 часов. В субботние дни пункты регистрации работают до 18:00. В 2024 году сроки проведения централизованного экзамена и ЦТ будут едиными. С более подробной информацией можно познакомиться в официальных источниках Минобра.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»
09 апреля 2024 07:21

В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»

Более 37 тысяч человек присоединились к республиканской акции «Аднавiм лясы разам!»
09 апреля 2024 07:04

Более 37 тысяч человек присоединились к республиканской акции «Аднавiм лясы разам!»

Поезда между Беларусью и Россией будут курсировать с опозданием до 4 часов
09 апреля 2024 06:30

Поезда между Беларусью и Россией будут курсировать с опозданием до 4 часов