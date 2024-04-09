Классические произведения и эстрадные композиции, лучшие юные таланты – вместе. В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году он получил государственную поддержку.

Первые прослушивания были еще в январе. В финал отобрали 36 представителей Минска и 19 участников из регионов. Для начинающих музыкантов это хорошая возможность познакомиться с творческой жизнью опытных артистов и выступить на ведущих концертных площадках Беларуси.

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»: Сегодня первый концерт. Можно сказать, старт нашего проекта, гранта «Минскконцерт», который является обладателем специального фонда по поддержке талантливой молодежи. Основная цель проекта – популяризация детского искусства, учащихся, интереса, чтобы показать, какие талантливые дети школ искусств обучаются не только в городе Минске.

Федор Громов, учащийся детской музыкальной школы искусств № 1 Минска:

Переживания как такового не было. Я отдан сцене, я хожу на кружки разные, в том числе по актерскому, я не боюсь сцены. Играю на гитаре «Три порции мороженого».

Покажут выступления и на региональных сценах. А завершится проект в мае большим гала-концертом в центре столицы.