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В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»

09 апреля 2024 07:21
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Классические произведения и эстрадные композиции, лучшие юные таланты – вместе. В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году он получил государственную поддержку.

В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»-1

Первые прослушивания были еще в январе. В финал отобрали 36 представителей Минска и 19 участников из регионов. Для начинающих музыкантов это хорошая возможность познакомиться с творческой жизнью опытных артистов и выступить на ведущих концертных площадках Беларуси.

В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»-4

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:
Сегодня первый концерт. Можно сказать, старт нашего проекта, гранта «Минскконцерт», который является обладателем специального фонда по поддержке талантливой молодежи. Основная цель проекта популяризация детского искусства, учащихся, интереса, чтобы показать, какие талантливые дети школ искусств обучаются не только в городе Минске.

В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»-7

Федор Громов, учащийся детской музыкальной школы искусств № 1 Минска:
Переживания как такового не было. Я отдан сцене, я хожу на кружки разные, в том числе по актерскому, я не боюсь сцены. Играю на гитаре «Три порции мороженого».

Покажут выступления и на региональных сценах. А завершится проект в мае большим гала-концертом в центре столицы.

# Концерт в Минске # общество # Павел Дворецкий

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