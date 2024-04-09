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Более 37 тысяч человек присоединились к республиканской акции «Аднавiм лясы разам!»

09 апреля 2024 07:04
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«Аднавiм лясы разам!» За две недели республиканской акции участие в ней приняли более 37 тысяч человек. Это волонтеры и работники лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 37 тысяч человек присоединились к республиканской акции «Аднавiм лясы разам!»-1

Для работы добровольцев определено около 2 тысяч объектов. С 23 марта, когда акция началась, совместными усилиями высажено более 18 миллионов деревьев. Кроме того, активно ведется благоустройство лесного фонда: отреставрировано 86 мест отдыха, убрано более тысячи кубометров мусора. Акция, в 2024-м приуроченная к Году качества, продолжится до 20 апреля. Принять участие могут все: для этого достаточно обратиться в ближайшее лесное хозяйство и сообщить о своем намерении.

# Государственная лесная политика # общество

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