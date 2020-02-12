Клишевич: «У нас в армии, по сути, как в санатории»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Такой аспект хотел бы обозначить: мы сегодня привыкли к тому, что государство где-то, может быть, чересчур опекает сегодня и молодёжь, и социальные слои нашего общества.

Мы сегодня понимаем, что наше государство – одно из немногих не воюет, и наши ребята не уходят воевать, не гибнут. Не то что, не дай Бог, на территории нашей страны, а вообще, на территории мира – не отправляем контингент. У нас сегодня обеспечены все условия – в армии, по сути, как в санатории. Вопросов никаких нет. Но это надо показать.

Показать не только в Интернете, но и взять, собрать тех же матерей. Вот сейчас у нас в Союзе молодёжи проходит проект «Я служу» республиканский, где мы собираем, в том числе матерей будущих солдат-срочников. Везём и показываем, как это выглядит на самом деле. Поэтому тут все формы хороши. Но в первую очередь, конечно, информационно не дорабатываем. Здесь нам надо взяться, конечно, и подумать, как сегодня там работу свою вести.