Президент заслушал доклад Владимира Караника по ситуации с коронавирусом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр здравоохранения доложил о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также о мерах, которые принимают в стране, чтобы минимизировать угрозу завоза и распространения этой болезни.

Президент Беларуси о коронавирусе: Вирусов много бродит сейчас. Время такое. Не надо людей пугать Напомним, Беларусь оказала Китаю гуманитарную помощь. О ее результатах министр также рассказал Президенту. В Беларуси случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.