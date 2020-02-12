Клишевич об информационной работе: «Где сегодня молодёжь? В Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Клишевич: «У нас в армии, по сути, как в санатории»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Мне видится, я общаюсь, в том числе с молодёжью во многих ВУЗах, о том, что мы пока ещё очень слабо именно в агитационно-информационной работе. Мы на передаче сегодня обсуждаем, выйдет на наших государственных телеканалах, в газетах, в СМИ информация, но, безусловно подавляющее большинство молодёжи об этом не узнает, и, возможно, узнают о том, что им зачтут вот этот стаж только лишь тогда, когда они подойдут к самой пенсии. Нам сегодня нужно работать, в том числе, используя такие новейшие технологии – ну, как новейшие – где сегодня молодёжь? В Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке в том же. Совершенно разные направления информационной работы для того, чтобы донести и рассказать, как сегодня государство поддерживает военнообязанных ребят. Ребят, которые прослужили срочную службу. Потому что мы можем делать очень многое.

Но наши оппоненты, задачи которых сегодня – дискредитировать нашу армию, дискредитировать нашу страну со всеми вытекающими последствиями – с помощью современных технологий они вливают сегодня в мозг молодёжи и родителям сегодня нашей молодёжи том, что это плохо 100%. То, что сегодня какие-то новые, дополнительные социальные гарантии молодёжи – буквально, на этой неделе – появляются, да, они об этом никогда не напишут, это будет табу для них.

Это вот мы будем здесь обсуждать, на государственных телеканалах будем работать. Наша задача, в том числе и молодёжи, донести это таким понятным языком, на котором общается сегодня молодёжь, там, где она общается. А общается она, мы сегодня знаем, где: в социальных сетях в нормальной молодёжной форме. И тогда, конечно же, это будет совсем другое. И, конечно же, личный пример. Здесь уже очень важный элемент не только государства и общественности, но и семьи – как семья к этому подготовит, так скажем, своего молодого человека. Потому что понятно же, что информационное поле сегодня создаётся таким образом, и мы здесь ещё пока проигрываем, что родителя убеждают – это же там плохо, там же где-то кто-то может погибнуть. Хотя, это было, мы понимаем – было, есть и будет всегда. Потому что это как в обычной жизни – человек может идти, дорогу переходить, попасть куда-то, не дай Бог, может в армии где-то какой-то несчастный случай случиться. Это было, есть и будет во всех армиях мира всегда. Но, в общем и целом концепцию, картину и престиж нашей белорусской армии мы сегодня показать не можем в том ключе, который необходим для того, чтобы молодёжь, действительно, поменяла у себя, в большинстве своём, в сознании подход к этому вопросу.