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В Минске порядка 50 заведений dog-friendly

12 февраля 2020 17:03
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Новости Беларуси. В ногу со временем. В Минске становится все больше кафе, куда можно прийти с питомцем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Таких заведений в городе уже более полусотни.

В Минске порядка 50 заведений dog-friendly -1

О том, что заходить в ресторан или кофейню можно с четвероногим другом красноречиво сообщает табличка «С собакой можно». Здесь питомцу предложат воду или даже накормят.

В Минске порядка 50 заведений dog-friendly -4

Присоединиться к движению dog-friendly изъявляют желание сами заведения. К слову, случаев агрессивного поведения животных в кафе пока не было. Чаще всего они спокойно лежат на полу и ждут, пока хозяин закончит обед. 

# Домашние животные # общество # Фотофакт

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