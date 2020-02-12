В Минске порядка 50 заведений dog-friendly

Новости Беларуси. В ногу со временем. В Минске становится все больше кафе, куда можно прийти с питомцем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Таких заведений в городе уже более полусотни.

О том, что заходить в ресторан или кофейню можно с четвероногим другом красноречиво сообщает табличка «С собакой можно». Здесь питомцу предложат воду или даже накормят.