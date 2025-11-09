Трамп выдвинул Коула на пост спецпосланника США в Беларуси

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру юриста Джона Коула на пост специального посланника в Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее по просьбе Трампа белорусский Президент Александр Лукашенко в сентябре амнистировал ряд осужденных, в том числе 14 иностранцев. Коул сыграл важную роль в этом процессе.

«С удовольствием объявляю, что Джон Коул... выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии. Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и сейчас работает над освобождением ещё 50», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

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