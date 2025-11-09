Овечкин без очков. «Тампа» у себя дома обыграла «Вашингтон» в матче НХЛ

«Тампа» победила «Вашингтон» со счетом 3:2 в матче домашнего чемпионата НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

В составе победителей голы забили Лильеберг, Генцель и Хагель. Василевский отразил 28 из 30 бросков. Овечкин и Кучеров остались без очков, а гол второго в конце был отменен из-за офсайда.

«Тампа» находится на 3-м месте в Атлантическом дивизионе (18 очков), «Вашингтон» — на 7-м в Столичном дивизионе (15 очков).

Следующие матчи этой пары: «Тампа» сыграет против «Рейнджерс», а «Вашингтон» против «Каролины».

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