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МИД Беларуси осудил решение Польши отказать нашему наблюдателю во въезде

13 октября 2023 11:05
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Беларусь осуждает решение польских властей, которые отказали во въезде нашему парламентарию, официально включенному в состав миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси осудил решение Польши отказать нашему наблюдателю во въезде-1

Об этом заявила пресс-служба белорусского МИД. Варшава включила всех белорусских депутатов и сенаторов в свои национальные и шенгенские визовые списки. Однако своим единоличным политизированным решением Польша закрыла возможность для Беларуси полноценно участвовать в наблюдении ОБСЕ за выборами по всей Европе. Таким образом польские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по линии ОБСЕ, отсеивая «неугодных наблюдателей». Подобные действия подрывают доверие к избирательному процессу в Польше, уже сейчас вызывают сомнения в честности и прозрачности этих выборов, констатировали в МИД Беларуси.

# Беларусь-Польша # общество # Фотофакт

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