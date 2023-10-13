МИД Беларуси осудил решение Польши отказать нашему наблюдателю во въезде

Об этом заявила пресс-служба белорусского МИД. Варшава включила всех белорусских депутатов и сенаторов в свои национальные и шенгенские визовые списки. Однако своим единоличным политизированным решением Польша закрыла возможность для Беларуси полноценно участвовать в наблюдении ОБСЕ за выборами по всей Европе. Таким образом польские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по линии ОБСЕ, отсеивая «неугодных наблюдателей». Подобные действия подрывают доверие к избирательному процессу в Польше, уже сейчас вызывают сомнения в честности и прозрачности этих выборов, констатировали в МИД Беларуси.