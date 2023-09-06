Клеточные технологии и донорство! Как прошёл третий день белорусско-узбекского форума?

Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум приближается к завершению. Уже 7 сентября участники попрощаются, чтобы приступить к практической работе на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще не определились, где будет проходить следующий совместный форум. Но уже ясно одно – общаться и встречаться народами теперь мы будем намного чаще. И в этом большая заслуга Совета Республики и Сената Узбекистана. С представителями парламентской делегации белорусы сегодня, 6 сентября, в Минске приняли декларацию, а также подписали новые взаимовыгодные соглашения и контракты. Дальше последует еще больше дорожных карт. С теми, кто готов вкладываться в торгово-экономические и по-настоящему дружеские отношения, пообщалась Оксана Семашко.

Узбекистан задумывают сделать средоточием инноваций. Со всего мира собирают передовой опыт. Узнать, как вести бизнес по-белорусски (между прочим, каждый третий предприниматель в нашей стране – женщина), из этой страны на форум приехали более 100 деловых леди. С внедрением ноу-хау они, как и мы, учитывают национальные ценности.

Озода Парпибаева, председатель Госкомитета по делам семьи и женщин Узбекистана:

И мы регионально с женщинами Беларуси будем сотрудничать во всех сферах, потому что женщина – это большая сила. Когда женщины объединятся, они будут развивать свою страну, наши женщины и белорусские женщины в первую очередь любят свою страну, свою семью. И сохраняют народные традиции испокон веков. Это уважение к своему народу, уважение к своей стране. И сотрудничество наших женщин будет развиваться и дальше и будет способствовать развитию наших государств и наших международных отношений.

Понятная межпарламентская коммуникация между Беларусью и Узбекистаном способствует развитию наших не конкурирующих, а взаимодополняемых экономик. Потенциала и резервов еще предостаточно, в том числе и по кооперационным связям. Крепкий мост партнерства и дружбы странам удалось построить прежде всего благодаря вниманию и поддержке глав государств.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сегодня, в третий день форума, настолько переплелись белорусские и узбекские мотивы, что начал вырисовываться один яркий экономический узор. И, как стало известно, от наших друзей и партнеров поступил интересный заказ на целый фургон белорусской голубики. За 2022 год обе страны наторговали больше чем на 500 миллионов долларов. Несмотря на усложнившиеся в мире формы экономических взаимоотношений, нам удается прирастать. Речь не только о торговле товарами, а о создании совместных предприятий, инвестиционном сотрудничестве. Предстоит выработка законодательной поддержки договоренностей.