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Пиневич: «Покажем нашу мобильную медицину». Какие разработки в здравоохранении презентовали Узбекистану?

06 сентября 2023 18:40
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Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум приближается к завершению. Уже завтра, 7 сентября, участники попрощаются, чтобы приступить к практической работе на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще не определились, где будет проходить следующий совместный форум. Но уже ясно одно – общаться и встречаться народами теперь мы будем намного чаще.

Пиневич: «Покажем нашу мобильную медицину». Какие разработки в здравоохранении презентовали Узбекистану?-1

Беларусь и Узбекистан сейчас расставляют верные приоритеты. Первый ориентир – на самое главное – здоровье людей. Сегодня медики обеих стран подписывают новые соглашения, которые уже завтра спасут, продлят и улучшат качество жизни пациентов. Белорусы готовы делиться опытом в использовании клеточных технологий и донорства, а также обеспечить бесперебойную поставку наших современных медкомплексов.

Пиневич: «Покажем нашу мобильную медицину». Какие разработки в здравоохранении презентовали Узбекистану?-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Один из проектов это взаимодействие со службой переработки крови. Тоже очень важный момент. И здесь мы покажем в том числе нашу мобильную медицину. В том числе мобильные комплексы заготовки крови, которые позволяют выезжать в любую точку нашей страны. Мы предложим такой же вариант для наших узбекских коллег и параллельно покажем наши разработки в области передвижных медицинских комплексов и тех же машин скорой медицинской помощи различной комплектации, которыми мы обеспечиваем сами себя. И полагаем, что это может представлять интерес для наших узбекских коллег.

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Дмитрий Пиневич # Оксана Семашко # Фотофакт

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