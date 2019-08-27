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Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»

27 августа 2019 19:06
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Новости Беларуси. Китайский проект с белорусским акцентом. В «Великом камне» завершено строительство первого жилого дома. По этому случаю сегодня, 27 августа, на территории парка прошла торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что уже через три-пять лет здесь будут жить около 6 тысяч человек. Для этого в «Великом камне» появится жилой квартал с детским садом, школой и больницей.

Корреспондент Анастасия Корниенко с подробностями.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-1

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-3

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-5

Стройка началась в ноябре 2018 года. И вот объект готов! Гости из Китая признались, что для них было самое сложное – это белорусская зима. Пришлось использовать оборудование для подогрева. Но это не стало преградой для того. Железобетонный каркас одет в ультрасовременные материалы. Панорамное остекление лоджий, окна в пол, вентилируемый фасад. Всего 8 подъездов. Некоторые из них 5-этажные, другие – из 6 этажей. Это снаружи. Изучим начинку.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-8

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-10

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-12

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
В этом доме построены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Ну что же, заглянем в «однушку».

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-15

В квартирах уже установлена мебель и техника. Здесь высокие потолки. Интригует система подачи горячей воды и обеспечения дома теплом. И здесь не без хайтека.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-18

Тянь Цзяци, глава представительства «25-й компании Китайской Корпорации по Железнодорожному строительству»:
Дом строился по белорусским стандартам и в большей степени (80 %) с использованием белорусских материалов. Для отопления дома будет использоваться система геотермального насоса.

По сути, это использование энергопотенциала самой земли. Объем аккумулируемой грунтом энергии Солнца составляет почти 98 %. Даже зимой в глубинах недр сохраняется много тепла, которое и направят на обогрев здания. Новая технология позволит еще и сэкономить в процессе эксплуатации.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-21

Это только первый проект. В планах создать здесь cмарт-сити, где гармонично сочетаются производственная, административная и жилая инфраструктуры.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-24

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Планируем в будущем строить и детский садик, и школы. Все в концепции развития жилой застройки. Мы видим уже такую активную застройку такого комплекса на 6000 проживающих, семьи. И поликлинику мы тоже здесь планируем построить. То есть вся сопутствующая инфраструктура.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-27

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Сохранили малоэтажность застройки вокруг деревни Быкачино. Мы сохраняем существующие населенные пункты.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-30

Каждое пятое высокопроизводительное рабочее место в стране создано именно в индустриальном парке. Количество резидентов растет: их уже 56. Открылся крупнейший выставочный центр. В целом, белорусско-китайское сотрудничество идет в гору.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-33

Елена Перминова, заместитель министра экономики Беларуси:
Китай стал уже третьим нашим торгово-экономическим партнером. Прямые иностранные инвестиции из Китая за последние 10 лет увеличились в 200 раз.

Новоселье в первом жилом доме справят осенью. 100 арендных квартир уже забронированы работниками парка, многие из которых пока добираются до работы из Минска.

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-36

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-38

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»-40

# Беларусь-Китай # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Александр Ярошенко # Кирилл Коротеев # Фотофакт

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