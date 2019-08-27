Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»

Новости Беларуси. Китайский проект с белорусским акцентом. В «Великом камне» завершено строительство первого жилого дома. По этому случаю сегодня, 27 августа, на территории парка прошла торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что уже через три-пять лет здесь будут жить около 6 тысяч человек. Для этого в «Великом камне» появится жилой квартал с детским садом, школой и больницей. Корреспондент Анастасия Корниенко с подробностями.

Стройка началась в ноябре 2018 года. И вот объект готов! Гости из Китая признались, что для них было самое сложное – это белорусская зима. Пришлось использовать оборудование для подогрева. Но это не стало преградой для того. Железобетонный каркас одет в ультрасовременные материалы. Панорамное остекление лоджий, окна в пол, вентилируемый фасад. Всего 8 подъездов. Некоторые из них 5-этажные, другие – из 6 этажей. Это снаружи. Изучим начинку.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

В этом доме построены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Ну что же, заглянем в «однушку».

В квартирах уже установлена мебель и техника. Здесь высокие потолки. Интригует система подачи горячей воды и обеспечения дома теплом. И здесь не без хайтека.

Тянь Цзяци, глава представительства «25-й компании Китайской Корпорации по Железнодорожному строительству»:

Дом строился по белорусским стандартам и в большей степени (80 %) с использованием белорусских материалов. Для отопления дома будет использоваться система геотермального насоса. По сути, это использование энергопотенциала самой земли. Объем аккумулируемой грунтом энергии Солнца составляет почти 98 %. Даже зимой в глубинах недр сохраняется много тепла, которое и направят на обогрев здания. Новая технология позволит еще и сэкономить в процессе эксплуатации.

Это только первый проект. В планах создать здесь cмарт-сити, где гармонично сочетаются производственная, административная и жилая инфраструктуры.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Планируем в будущем строить и детский садик, и школы. Все в концепции развития жилой застройки. Мы видим уже такую активную застройку такого комплекса на 6000 проживающих, семьи. И поликлинику мы тоже здесь планируем построить. То есть вся сопутствующая инфраструктура.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Сохранили малоэтажность застройки вокруг деревни Быкачино. Мы сохраняем существующие населенные пункты.

Каждое пятое высокопроизводительное рабочее место в стране создано именно в индустриальном парке. Количество резидентов растет: их уже 56. Открылся крупнейший выставочный центр. В целом, белорусско-китайское сотрудничество идет в гору.