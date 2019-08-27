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Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке «Великий камень»

27 августа 2019 14:36
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Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» завершено строительство первого жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализован за счет средств технико-экономической помощи КНР зарубежной компанией. Жить здесь будут работники предприятий-резидентов парка.

Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке «Великий камень»-1

На строительство 156-квартирного дома ушло чуть меньше года. Квартиры оснащены мебелью. Новоселье здесь справят в октябре. Благодаря новым технологиям эксплуатация такого дома будет дешевле.

Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке «Великий камень»-4

Тянь Цзяци, глава представительства «25-й компании Китайской Корпорации по Железнодорожному Строительству»:
Дом строился по белорусским стандартам и в большей степени (80 %) с использованием белорусских материалов. Для отопления дома будет использоваться система геотермального насоса. В Китае она широко применяется, в Беларуси же – впервые.

Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке «Великий камень»-7

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Планируем в будущем строить и детский садик, и школы. Все в концепции развития жилой застройки. Мы видим уже такую активную застройку такого комплекса на 6000 проживающих, семьи. И поликлинику мы тоже здесь планируем построить. То есть вся сопутствующая инфраструктура.

Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке «Великий камень»-10

Это только первый этап реализации масштабного проекта. В ближайшие пять лет здесь планируется создать smart city со всей необходимой инфраструктурой. При этом сохраняется малоэтажность зданий, чтобы близлежащие деревни органично вписались в современный ландшафт.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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