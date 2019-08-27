Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке «Великий камень»

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» завершено строительство первого жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект реализован за счет средств технико-экономической помощи КНР зарубежной компанией. Жить здесь будут работники предприятий-резидентов парка.

На строительство 156-квартирного дома ушло чуть меньше года. Квартиры оснащены мебелью. Новоселье здесь справят в октябре. Благодаря новым технологиям эксплуатация такого дома будет дешевле.

Тянь Цзяци, глава представительства «25-й компании Китайской Корпорации по Железнодорожному Строительству»:

Дом строился по белорусским стандартам и в большей степени (80 %) с использованием белорусских материалов. Для отопления дома будет использоваться система геотермального насоса. В Китае она широко применяется, в Беларуси же – впервые.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Планируем в будущем строить и детский садик, и школы. Все в концепции развития жилой застройки. Мы видим уже такую активную застройку такого комплекса на 6000 проживающих, семьи. И поликлинику мы тоже здесь планируем построить. То есть вся сопутствующая инфраструктура.