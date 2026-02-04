Лукашенко отменил повышение с 1 января тарифов на ЖКУ для населения

Решение принято для того, чтобы не допустить значительного увеличения финансовой нагрузки для граждан.

Александр Лукашенко отменил повышение с 1 января тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и перенес срок повышения тарифов на 1 марта 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С соответствующим предложением к Александру Лукашенко обратилось правительство, и Президент его поддержал. Напомним, рост тарифов на ЖКУ предусматривался указом. А нынешним решением главы государства это плановое изменение перенесено на более поздний срок.

В результате сложившихся погодных условий и устойчиво низкой температуры в январе 2026 года на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45 % больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. Это прогнозируемо должно привести к росту платежей населения за отопление.