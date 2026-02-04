Прямой эфир

Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию при поддержке коллег из Китая

04 февраля 2026 11:08
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Впервые не только в нашей стране, но и в Союзном государстве. Белорусские врачи применили уникальную методику лечения пациентов с тяжелым поражением сердечных сосудов. Технологией поделились медики из Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию при поддержке коллег из Китая-2

Суть операции в том, что специальный прибор при помощи ультразвука разрушает образования кальция в сосудах. Что позволяет кардиохирургам провести стентирование. То есть установить металлический каркас, чтобы расширить сосуды сердца и тем самым восстановить кровоток. Этот метод значительно снижает риски и облегчает процесс восстановления пациента. 

Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию при поддержке коллег из Китая-4

Гао Сяофэй, заместитель заведующего отделением кардиологии первой городской больницы Нанкина (Китай):
Мы привезли с собой технологию по внутрисосудистой литотрипсии. Она легко осваивается врачами и помогает при сложных случаях кальциноза. Если говорить в целом об этой технологии, то исследования проводились на протяжении более чем 10 лет. Например, в Америке методика получила одобрение уже более 5 лет назад. У нас в Китае соответствующие разрешения получены более 3 лет назад.

За уникальной операцией в прямом эфире наблюдали более 50 кардиохиругов со всей страны. Только в 2025 году белорусские медики провели почти 18 тысяч процедур стентирования. Еще пять лет назад цифра была в два раза меньше. 

# Беларусь-Китай # Медицина

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