Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию при поддержке коллег из Китая

Впервые не только в нашей стране, но и в Союзном государстве. Белорусские врачи применили уникальную методику лечения пациентов с тяжелым поражением сердечных сосудов. Технологией поделились медики из Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть операции в том, что специальный прибор при помощи ультразвука разрушает образования кальция в сосудах. Что позволяет кардиохирургам провести стентирование. То есть установить металлический каркас, чтобы расширить сосуды сердца и тем самым восстановить кровоток. Этот метод значительно снижает риски и облегчает процесс восстановления пациента.

Гао Сяофэй, заместитель заведующего отделением кардиологии первой городской больницы Нанкина (Китай):

Мы привезли с собой технологию по внутрисосудистой литотрипсии. Она легко осваивается врачами и помогает при сложных случаях кальциноза. Если говорить в целом об этой технологии, то исследования проводились на протяжении более чем 10 лет. Например, в Америке методика получила одобрение уже более 5 лет назад. У нас в Китае соответствующие разрешения получены более 3 лет назад.

За уникальной операцией в прямом эфире наблюдали более 50 кардиохиругов со всей страны. Только в 2025 году белорусские медики провели почти 18 тысяч процедур стентирования. Еще пять лет назад цифра была в два раза меньше.