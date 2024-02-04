Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера

Белорусский автопром не свернул на обочину, а нарастил обороты. За Geely белорусы в очередь выстраиваются. Готовы ждать заветную легковушку даже несколько месяцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как сложилась ситуация на авторынке, на чем ездят белорусы и за что готовы платить? Модные седаны Geely Emgrand могут начать выпускать под маркой «БЕЛДЖИ».

Константин Герцев, корреспондент:

Был Lexus – стало Geely. После начала спецоперации и ввода санкций абсолютное большинство западноевропейских и азиатских автогигантов официально покинули Россию, следом и Беларусь. Автосалоны в спешке начали переориентацию на китайских партнеров, но, в отличие от Москвы, Минску все-таки удалось сохранить официальные контакты с двумя немецкими промгигантами.

Ассортимент здесь ничуть не сократился, а вот цены на некоторые модели пошли вниз – вот такое оно, санкционное чудо. При всем этом завод-производитель сохранил сервисные и гарантийные обязательства, чем не могут похвастаться другие дилеры, лишь прикрывающиеся под ширмой западных брендов. По подсчетам Белорусской автомобильной ассоциации, порядка 90 % авто, ввозимых в нашу страну, – продукт параллельного импорта или старых-добрых перекупов.

Юрий Имбра, заместитель директора автоцентра:

Большинство дилеров, которые были, это были дилеры, которые работали с импортерами российскими. Соответственно, как только началась спецоперация, были применены санкции, эти дилеры автоматически отвалились.

Звезда белорусского спорта Сергей Рутенко повидал немало премиум иномарок на своем веку. Но год назад между породистым британцем и еще малоизвестным гибридом Lixiang выбрал китайца. За час до нашей встречи он успешно прошел первое ТО, а после ответил на сакраментальный вопрос: как батарея выдержала лютые морозы?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Даже в морозы свыше 20-ти электричество вообще не расходуется. Ночью оставил с определенным зарядом, с утра тот же заряд и получил – вообще никаких проблем. Какие-то мелочи, к которым я, наверное, чересчур придираюсь, – скрипы те же, дребезжания – я здесь этого не нашел. Потом, когда поездил дней пять, может, неделю, у меня этот стереотип сам собой испарился. И сейчас, когда у меня спрашивают, я говорю, что не вижу разницы между китайским производителем и европейским.

Это уже совершенно другая вселенная. Дизайн, качество, цена. Китайские электрокары стали главным открытием прошлого автомобильного сезона и, пожалуй, лучшей альтернативой ушедшим премиальным европейцам. За полгода – порядка 250 экземпляров, и это только одной модели. В официальном центре такой успех объясняют в первую очередь ощущениями от инновационного вождения.

Кирилл Бечелис, руководитель отдела продаж автоцентра:

Такой динамики они в жизни не получат, они понимают, что управляемость, может, где-то и будет подобная, но не за такие деньги. Они в принципе понимают, насколько сопоставимы здесь цена и качество автомобиля по отношению к европейским брендам, учитывая, что они сейчас идут уже по завышенным ценам. Для автоподборщика Артема Алейникова опыт эксплуатации китайского электрокара оказался не таким безоблачным. Батарея тест морозами не прошла, как и зарядные станции, не справившиеся с ростом числа новых абонентов.

Артем Алейников, автоблогер:

Машин, на самом деле, становится с каждым днем все больше и больше электрических. И проблема с зарядками очень сильно ощутима, прям максимально. Опять же, машина, которая у меня была, у нее заявлен запас хода 560 километров, но даже 350 она в условиях зимы выезжала редко.