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Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера

04 февраля 2024 19:22
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Белорусский автопром не свернул на обочину, а нарастил обороты. За Geely белорусы в очередь выстраиваются. Готовы ждать заветную легковушку даже несколько месяцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как сложилась ситуация на авторынке, на чем ездят белорусы и за что готовы платить?

Модные седаны Geely Emgrand могут начать выпускать под маркой «БЕЛДЖИ».

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-1

Константин Герцев, корреспондент:
Был Lexus – стало Geely. После начала спецоперации и ввода санкций абсолютное большинство западноевропейских и азиатских автогигантов официально покинули Россию, следом и Беларусь. Автосалоны в спешке начали переориентацию на китайских партнеров, но, в отличие от Москвы, Минску все-таки удалось сохранить официальные контакты с двумя немецкими промгигантами.

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-4

Ассортимент здесь ничуть не сократился, а вот цены на некоторые модели пошли вниз – вот такое оно, санкционное чудо. При всем этом завод-производитель сохранил сервисные и гарантийные обязательства, чем не могут похвастаться другие дилеры, лишь прикрывающиеся под ширмой западных брендов. По подсчетам Белорусской автомобильной ассоциации, порядка 90 % авто, ввозимых в нашу страну, – продукт параллельного импорта или старых-добрых перекупов.

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-7

Юрий Имбра, заместитель директора автоцентра:
Большинство дилеров, которые были, это были дилеры, которые работали с импортерами российскими. Соответственно, как только началась спецоперация, были применены санкции, эти дилеры автоматически отвалились.

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-10

Звезда белорусского спорта Сергей Рутенко повидал немало премиум иномарок на своем веку. Но год назад между породистым британцем и еще малоизвестным гибридом Lixiang выбрал китайца. За час до нашей встречи он успешно прошел первое ТО, а после ответил на сакраментальный вопрос: как батарея выдержала лютые морозы?

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-13

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Даже в морозы свыше 20-ти электричество вообще не расходуется. Ночью оставил с определенным зарядом, с утра тот же заряд и получил – вообще никаких проблем. Какие-то мелочи, к которым я, наверное, чересчур придираюсь, – скрипы те же, дребезжания – я здесь этого не нашел. Потом, когда поездил дней пять, может, неделю, у меня этот стереотип сам собой испарился. И сейчас, когда у меня спрашивают, я говорю, что не вижу разницы между китайским производителем и европейским.

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-16

Это уже совершенно другая вселенная. Дизайн, качество, цена. Китайские электрокары стали главным открытием прошлого автомобильного сезона и, пожалуй, лучшей альтернативой ушедшим премиальным европейцам. За полгода – порядка 250 экземпляров, и это только одной модели. В официальном центре такой успех объясняют в первую очередь ощущениями от инновационного вождения.

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-19

Кирилл Бечелис, руководитель отдела продаж автоцентра:
Такой динамики они в жизни не получат, они понимают, что управляемость, может, где-то и будет подобная, но не за такие деньги. Они в принципе понимают, насколько сопоставимы здесь цена и качество автомобиля по отношению к европейским брендам, учитывая, что они сейчас идут уже по завышенным ценам.

Для автоподборщика Артема Алейникова опыт эксплуатации китайского электрокара оказался не таким безоблачным. Батарея тест морозами не прошла, как и зарядные станции, не справившиеся с ростом числа новых абонентов.

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-22

Артем Алейников, автоблогер:
Машин, на самом деле, становится с каждым днем все больше и больше электрических. И проблема с зарядками очень сильно ощутима, прям максимально. Опять же, машина, которая у меня была, у нее заявлен запас хода 560 километров, но даже 350 она в условиях зимы выезжала редко.

Китайские электрокары – как они? Мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера-25

Спрос рождает предложение и его на постсанкционном рынке с каждым днем все больше. Тот же первый белорусский электрокар уже проходит испытания на базе «БЕЛДЖИ» Х50. А динамика продаж последних лет говорит об эпохе автомобильного ренессанса, где, как и всегда, вкус, цвет и кошелек – главные критерии. Благо выбор есть, как показала практика, было бы желание, а машина точно найдется.

Авто из салона по приятным ценам – посмотрели, что сейчас происходит на авторынке Беларуси.

# Электромобили # общество # Константин Герцев # Сергей Рутенко

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