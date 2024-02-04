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Модные седаны Geely Emgrand могут начать выпускать под маркой «БЕЛДЖИ»

04 февраля 2024 19:23
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Белорусский автопром не свернул на обочину, а нарастил обороты. За Geely белорусы в очередь выстраиваются. Готовы ждать заветную легковушку даже несколько месяцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как сложилась ситуация на авторынке, на чем ездят белорусы и за что готовы платить?

Китайские электрокары – как они? Собрали мнения дилера, известного спортсмена и автоблогера.

Модные седаны Geely Emgrand могут начать выпускать под маркой «БЕЛДЖИ»-1

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Из наших моделей, которые стоят у нас на конвейере, это Atlas Pro, это тоже модель, которую мы планируем выпускать под собственным брендом. И, конечно, седан, поскольку есть дефицит седанов. Поэтому Emgrand в наших планах перевести на собственную марку, соответственно, получить доступ к документации и сделать более глубокие процессы локализации.

Авто из салона по приятным ценам – посмотрели, что сейчас происходит на авторынке Беларуси.

# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Константин Герцев # Геннадий Свидерский

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