Модные седаны Geely Emgrand могут начать выпускать под маркой «БЕЛДЖИ»

Белорусский автопром не свернул на обочину, а нарастил обороты. За Geely белорусы в очередь выстраиваются. Готовы ждать заветную легковушку даже несколько месяцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как сложилась ситуация на авторынке, на чем ездят белорусы и за что готовы платить?

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Из наших моделей, которые стоят у нас на конвейере, это Atlas Pro, это тоже модель, которую мы планируем выпускать под собственным брендом. И, конечно, седан, поскольку есть дефицит седанов. Поэтому Emgrand в наших планах перевести на собственную марку, соответственно, получить доступ к документации и сделать более глубокие процессы локализации.