Авто из салона по приятным ценам – посмотрели, что сейчас происходит на авторынке Беларуси

Белорусский авторынок, похоже, приходит в себя после нескольких лет затишья, когда продажи забуксовали, а импортные бренды свернули с нашей дороги. Тогда казалось, что автоцентры известных брендов еще долго будут невостребованными, но свято место пусто не бывает. На смену западным пришли китайские автомобили, которые быстро заняли и торговые, и парковочные площади нашей страны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Да и белорусский автопром в этой ситуации не свернул на обочину. А нарастил обороты. За Geely белорусы в очередь выстраиваются. Готовы ждать заветную легковушку даже несколько месяцев. Хотя, если вернуться немного назад, то на старте строительства завода под Борисовом Президента отговаривали ввязываться в это дело, мол, конкуренция высокая, рынки сбыта давно поделены, а нас никто и нигде особо не ждет. Но только сейчас, когда Запад повернулся к Беларуси задним бампером, мы по-настоящему оценили дальновидность Лукашенко. Но едем дальше. Президент озвучил еще одну мечту – белорусский самолет. Так что скоро сможем не то что ездить, но и парить на собственных крыльях. А теперь с небес на землю. Как сложилась ситуация на авторынке, на чем ездят белорусы и за что готовы платить? Спрос и предложение изучил Константин Герцев.

Не «ДжИли», а «ДжилИ», не «Хавал», а «Хавейл», и «ВойА» вовсе не «ВоЯх». Произносить правильно названия китайских марок среди русскоязычных, своего рода, не в чести. Но присутствие этих машин на наших дорогах – уже давно объективная реальность, с которой стоит считаться. За последние два года Поднебесная стала главным поставщиком официальных автомобилей в Беларусь, по данным профильной Ассоциации, доля их продаж выросла чуть ли не в три раза, как и число самих брендов – более половины от общего ассортимента.

Сергей Варивода, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:

Потихонечку наши потребители понимают, что китайский автомобиль – это, может, слабовато для имиджа или, как в простонародье говорят, для понтов, но вполне себе удачный утилитарный выбор. Эта машина практичная, недорогая в обслуживании и, что немаловажно, когда вы покупаете китайский автомобиль, вы не платите за бренд.

Китайские автомобили в Беларуси нередко называют народными. По итогам 2023 года в топ-10 самых популярных автобрендов на рынке – семь из Поднебесной. На первой строчке рейтинга с пятикратным отрывом от Lada и более чем 15 тысячами проданных единиц как раз продукт белорусско-китайской кооперации – Geely. Открывая завод под Борисовым в феврале 2013-го мало кто и подумать мог, что через десять лет выпускаемые здесь машины станут абсолютными лидерами в легковом классе. А тот же отечественный кроссовер «БЕЛДЖИ» Х50 буквально выстроит в очередь желающих его приобрести. Модные седаны Geely Emgrand могут начать выпускать под маркой «БЕЛДЖИ». Интерес подогревают и горячие цены. Седан в базовой комплектации от 15 тысяч долларов – не роскошь, а средство передвижения. Так еще и льготное кредитование. Но, справедливости ради, китайские автомобили остаются самыми скандальными. Коррозия, долговечность деталей, запах пластика – топ жалоб горе-владельцев.

Артем Алейников, автоблогер:

Автомобили JAC использовались в Москве в такси. И буквально 20-30 тысяч – есть проблема по коробке. В других машинах может быть проблема еще с чем-то. Тут суть такова, что на сегодня невозможно сказать, что эта машина китайская плохая, а эта европейская хорошая. Суть в том, что должен быть дилер, должно быть дилерское обслуживание.

На этом и выехали китайские авто. После введения санкций и ухода западных брендов доступность машин, запчастей и их гарантийный сервис – пожалуй, главный контраргумент для нерешительных покупателей. При этом официальные дилеры заверяют: качество сегодня отличное от того, что было еще два-три года назад. Производители наконец-то учли замечания и климатические особенности региона.

Сергей Варивода:

Китай успешно конкурирует на внешних рынках, что подтверждает статистика внешней торговли. По итогам 2023 года китайский автопром № 1 в мире по объему экспортируемых автомобилей. Это говорит о растущем качестве.