Востребовано и уже бренд. Почему товары всё чаще подделывают под белорусское?

Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:

Рост – был спор по прошлому году все-таки с учетом услуг, плюс-минус пару миллиардов. Вроде бы на самом деле немного, но это довольно существенные цифры.

Я бы еще про сотрудничество с новыми областями сказал. Мне лично приходилось видеть на полках донецких, луганских магазинов белорусские товары. Причем цена… Уже отгремели новогодние праздники. В Луганске цена на знаменитое советское шампанское, которое выпускается в Минске, была примерно такая же, как и в белорусских магазинах.

На улицах Мариуполя мы уже видели новенькие МАЗы, которые участвуют в строительстве и разборе завалов, которые там есть. То есть довольно много. Женщины в Луганской Народной Республике, сотрудницы правительства высказывались: почему в Донецке есть целый магазин белорусских товаров, а у нас их не хватает? Даже более того скажу: некоторые уже свое производство, как это модно (мы не очень этим довольны), выдают за белорусское. Например, я видел рекламу в некоторых городах ДНР. Написано: «Стиральный порошок из Беларуси». Я такого стирального порошка не знаю. Это говорит о востребованности наших товаров. Еще видел в Крыму, например, написано: «Белорусская столовая». Написано: «Дешево, вкусно, справедливо!» То есть это определенный бренд.

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