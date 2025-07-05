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Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»

05 июля 2025 08:38
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Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. В этой дате объединены гордость за подвиг наших предков и надежда на подрастающее поколение, в чьих руках будущее страны. Почему патриотическое воспитание стало трендом и как современная молодежь участвует в жизни Беларуси? 

Эти темы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 6 июля в 10.00. 

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

День Независимости – это повод вспомнить о том, как развивалась Беларусь в течение 30 лет. Нам есть с чем сравнивать и за что благодарить тех, кто подарил мирное небо и обеспечил безопасность и благополучие.

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Наш Президент вместе со своим народом создал ту страну, в которой хочется жить. Ту страну, в которой хочется рожать детей. Ту страну, в которой хочется получать качественное образование. 

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Надежда на будущее – юное поколение патриотов. Они берут все самое лучшее от советского наследия и расширяют кругозор благодаря современным возможностям. А главное – знают историю и чтят традиции. 

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

Для наших ребят, воспитанных с первого дня в суворовском училище на традициях патриотизма, на традициях воинского братства, конечно же, такие праздники, как День Независимости – это особые дни. 

Какой вклад каждый из нас вносит в общее дело сохранения исторической памяти и традиционных ценностей? Ток-шоу «Большой город». Воскресенье. 10.00.

# День Независимости # Воспитание # Воспитание детей # Молодежь Беларуси

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