Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»

Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. В этой дате объединены гордость за подвиг наших предков и надежда на подрастающее поколение, в чьих руках будущее страны. Почему патриотическое воспитание стало трендом и как современная молодежь участвует в жизни Беларуси? Эти темы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 6 июля в 10.00.

День Независимости – это повод вспомнить о том, как развивалась Беларусь в течение 30 лет. Нам есть с чем сравнивать и за что благодарить тех, кто подарил мирное небо и обеспечил безопасность и благополучие.

Наш Президент вместе со своим народом создал ту страну, в которой хочется жить. Ту страну, в которой хочется рожать детей. Ту страну, в которой хочется получать качественное образование.

Надежда на будущее – юное поколение патриотов. Они берут все самое лучшее от советского наследия и расширяют кругозор благодаря современным возможностям. А главное – знают историю и чтят традиции.