Каких политиков в нашей стране быть не должно? Рассказал Олег Гайдукевич

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы только что говорили, что некая идеология все-таки должна быть одинаковой для всех, но электоральная кампания будет состоять из коммунистов, «Белой Руси», ЛДПБ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

И хватит. Кирилл Казаков:

Чем идеология будет разниться, выделяться? Олег Гайдукевич:

Никогда не будет страны с одинаковой точкой зрения. Это ужасная страна. В школе или в институте не бывает такой группы, где у всех одинаковое мнение. Это сказка, вранье. Но при этом эти мнения должны ложиться не в одном направлении, а в рамках чего-то должны быть. Такие рамки определяет народ, и за эти рамки выходить нельзя. Теперь конкретизирую, объясню просто и понятно для людей. Вот мы приняли Конституцию. Большинство народа ее приняло. Это правила игры для всех политических сил и для всей страны. У нас будет ВНС, которое теперь собирается каждый год. По тому закону, который мы предварительно будем принимать. Они тоже принимают. Это свет всего народа! А теперь у нас есть партии и политики. И на секунду представляем. У нас в Конституции записано: два государственных языка. Написано не просто так. Это выстрадано временем, это гарант того, что нашу страну никогда не разделят по национальному и религиозному вопросам. Записан и второй вопрос: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование. Это определил народ. Флаг, например, определили мы государственный. Висит, развевается он над страной. И тут появляется политик, который говорит: два государственных языка не будет, образования бесплатного не будет, флаг не наш – вот о чем мы говорим.

Кирилл Казаков:

Это в августе 2020 года было уже. Олег Гайдукевич:

Вот таких политиков у нас быть не должно, а то, что мы продолжим спорить с Клишевичем об экономике, о политике, – это абсолютно нормально. Более того, и сейчас, когда кто-то рассказывает, что в парламенте нет дискуссии, то это самая большая ложь, которая может быть. Нет законопроекта, по которому нет дискуссии. Когда идет заседание комиссии, то там не просто эмоционально, а с фактами. У депутатов абсолютно разное мнение по некоторым вопросам. Но для чего эти базовые вещи не должны меняться? Страну разрушим. А еще второй момент.