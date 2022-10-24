Каких политиков в нашей стране быть не должно? Рассказал Олег Гайдукевич
Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы только что говорили, что некая идеология все-таки должна быть одинаковой для всех, но электоральная кампания будет состоять из коммунистов, «Белой Руси», ЛДПБ.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
И хватит.
Кирилл Казаков:
Чем идеология будет разниться, выделяться?
Олег Гайдукевич:
Никогда не будет страны с одинаковой точкой зрения. Это ужасная страна. В школе или в институте не бывает такой группы, где у всех одинаковое мнение. Это сказка, вранье. Но при этом эти мнения должны ложиться не в одном направлении, а в рамках чего-то должны быть. Такие рамки определяет народ, и за эти рамки выходить нельзя. Теперь конкретизирую, объясню просто и понятно для людей. Вот мы приняли Конституцию. Большинство народа ее приняло. Это правила игры для всех политических сил и для всей страны. У нас будет ВНС, которое теперь собирается каждый год. По тому закону, который мы предварительно будем принимать. Они тоже принимают. Это свет всего народа! А теперь у нас есть партии и политики. И на секунду представляем. У нас в Конституции записано: два государственных языка. Написано не просто так. Это выстрадано временем, это гарант того, что нашу страну никогда не разделят по национальному и религиозному вопросам. Записан и второй вопрос: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование. Это определил народ. Флаг, например, определили мы государственный. Висит, развевается он над страной. И тут появляется политик, который говорит: два государственных языка не будет, образования бесплатного не будет, флаг не наш – вот о чем мы говорим.
Кирилл Казаков:
Это в августе 2020 года было уже.
Олег Гайдукевич:
Вот таких политиков у нас быть не должно, а то, что мы продолжим спорить с Клишевичем об экономике, о политике, – это абсолютно нормально. Более того, и сейчас, когда кто-то рассказывает, что в парламенте нет дискуссии, то это самая большая ложь, которая может быть. Нет законопроекта, по которому нет дискуссии. Когда идет заседание комиссии, то там не просто эмоционально, а с фактами. У депутатов абсолютно разное мнение по некоторым вопросам. Но для чего эти базовые вещи не должны меняться? Страну разрушим. А еще второй момент.
Олег Гайдукевич:
Давайте вернемся к началу. Для чего мы Конституцию принимали? Один из моментов, который никто никогда не скрывал, – это мы думаем о том, что через 10-15 лет будет. Кто бы ни избрался президентом, кто бы ни избрался в парламент, он не имеет права разрушить все, чего мы достигли. Иначе мы до бесконечности будем начинать строить страну с самого начала. Вот коммунисты взяли и выиграли парламентские выборы – одни коммунисты в парламенте. Я утрирую. Или одни либеральные демократы, или одна «Белая Русь», или Воскресенский взял, люди сошли с ума и все проголосовали за него. Но какая бы ни была программа у партии, она не имеет права разрушить все, что достигнуто за эти годы – вот для чего мы все это делаем. И когда кто-то говорит, что не будет альтернативной точки зрения, – это ложь. Она будет. Это мировая практика. Покажите мне в Европе или в Америке, где две партии фактически не отличаются, но кто из них может разрушить государственное устройство? Трамп стал президентом. Что он поменял? Что президент Качиньский поменял?
Анекдот про Качиньского знаете? Расскажу анекдот и заканчиваю. Все знают, что он ставленник Дуды. Вот приходит Дуда к Качиньскому с собачкой, а Качиньский взял и подписал. Почему? Потому что система: что Дуда говорит, то Качиньский и делает. У нас в 100 раз больше демократии, чем в Польше. А с принятием Конституции и закона о ВНС будет еще больше.
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