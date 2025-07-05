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Сильное наводнение в Техасе привело к гибели 24 человек

05 июля 2025 07:35
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Сильное наводнение в Техасе привело к гибели по меньшей мере 24 человек. Еще порядка 25 числятся пропавшими без вести. Большинство из них – дети. Не исключено, что число погибших может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения спровоцировали проливные дожди из-за которых из берегов вышла река Гваделупе. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайное положение в штате. Для эвакуации жителей были задействованы вертолеты и тактические военные машины. Всего службам экстренного реагирования удалось спасти 237 местных жителей.

Сильное наводнение в Техасе привело к гибели 24 человек-2

Фримен Мартин, директор департамента общественной безопасности Техаса:
Мы будем работать круглосуточно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, пока не будут найдены все люди. Сегодня утром мы привлекли более сотни солдат. Задействованы высоководные транспортные средства, лодки, водители-спасатели, водолазы, семь спасательных вертолетов. 

Команды специалистов провели десятки спасательных операций и продолжают искать пропавших без вести. Власти призывают население Техаса к бдительности, они также выразили соболезнования семьям пострадавших.

# США # Наводнение

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