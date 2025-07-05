Сильное наводнение в Техасе привело к гибели 24 человек

Сильное наводнение в Техасе привело к гибели по меньшей мере 24 человек. Еще порядка 25 числятся пропавшими без вести. Большинство из них – дети. Не исключено, что число погибших может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения спровоцировали проливные дожди из-за которых из берегов вышла река Гваделупе. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайное положение в штате. Для эвакуации жителей были задействованы вертолеты и тактические военные машины. Всего службам экстренного реагирования удалось спасти 237 местных жителей.