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Тысячи пассажиров застряли в аэропортах Франции из-за забастовки авиадиспетчеров

05 июля 2025 07:36
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Тысячи пассажиров застряли во французских аэропортах из-за забастовки авиадиспетчеров. Уже несколько дней сотрудники воздушных гаваней не ходят на службу, что приводит к массовой отмене перелетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи пассажиров застряли в аэропортах Франции из-за забастовки авиадиспетчеров-2

Для стачки диспетчеры выбрали самое «подходящее» время: в Европе пик туристического сезона и на рейсы выкуплено большинство билетов. Но теперь путешественники оказались заложниками ситуации. Накануне только в трех основных аэропортах Парижа были отменены 40 % вылетов, около половины рейсов были задержаны или вовсе не состоялись в других воздушных гаванях Франции. В общей сложности за несколько дней отменились порядка полутора тысяч рейсов, что нарушило планы 300 тысяч пассажиров.

Тысячи пассажиров застряли в аэропортах Франции из-за забастовки авиадиспетчеров-4

Мариано Миньола, турист (Италия):
Мы заложники Парижа. Сегодня нам пришлось ехать домой, а ближайший рейс – 8 июля. У нас нет квартиры, мы не можем найти отель, мы не можем найти машину, мы не можем найти поезд, мы не можем найти ничего. С двумя маленькими детьми. Это настоящая проблема. Мы в панике, дети напуганы, и мы не знаем, что делать.

Не смотря на все неудобства, доставленные тысячам европейцев, прекращать забастовку диспетчеры не намерены. Они требуют улучшения условий труда. В частности: устранения нехватки кадров и отмены реформы, ужесточающей контроль за рабочим временем. Французские власти в ярости от происходящего, однако пока не могут повлиять на ситуацию.

# франция

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