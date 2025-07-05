Медицина в шаговой доступности. В Гродно открылась детская амбулатория. Новый социальный объект распахнул свои двери в микрорайоне Фолюш. Учреждение рассчитано на 70 посещений в смену и будет обслуживать более 4,5 тысячи маленьких гродненцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амбулатория разместилась на первом этаже многоквартирного жилого дома. В помещении созданы все условия для комфортного приема пациентов. Кроме кабинетов врачей-педиатров, есть процедурный и прививочный. Оборудованы также ингаляторий и лаборатория. Для детей с повышенной температурой предусмотрен специальный инфекционный блок. Все кабинеты оснащены современной медицинской аппаратурой.

Анжела Приходько, заведующая педиатрическим отделением №3 детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:

В этом отделении у нас уже будет доступно детям и проводится забор анализов, здесь, на месте, не надо ездить куда-то. Здесь проводится электрокардиографическое исследование. Отделение открыто пока на 6 педиатрических участков, но в планах, в связи с тем, что идет огромное строительство, планируется открыть еще где-то два педиатрических участка.