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Медицина в шаговой доступности! В Гродно открылась детская амбулатория

05 июля 2025 08:08
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Медицина в шаговой доступности. В Гродно открылась детская амбулатория. Новый социальный объект распахнул свои двери в микрорайоне Фолюш. Учреждение рассчитано на 70 посещений в смену и будет обслуживать более 4,5 тысячи маленьких гродненцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицина в шаговой доступности! В Гродно открылась детская амбулатория-2

Амбулатория разместилась на первом этаже многоквартирного жилого дома. В помещении созданы все условия для комфортного приема пациентов. Кроме кабинетов врачей-педиатров, есть процедурный и прививочный. Оборудованы также ингаляторий и лаборатория. Для детей с повышенной температурой предусмотрен специальный инфекционный блок. Все кабинеты оснащены современной медицинской аппаратурой. 

Медицина в шаговой доступности! В Гродно открылась детская амбулатория-4

Анжела Приходько, заведующая педиатрическим отделением №3 детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:
В этом отделении у нас уже будет доступно детям и проводится забор анализов, здесь, на месте, не надо ездить куда-то. Здесь проводится электрокардиографическое исследование. Отделение открыто пока на 6 педиатрических участков, но в планах, в связи с тем, что идет огромное строительство, планируется открыть еще где-то два педиатрических участка.

Медицина в шаговой доступности! В Гродно открылась детская амбулатория-6

Алина Рыдван, жительница Гродно:
Мы прям очень ее ждали, эту амбулаторию, и наконец-то это свершилось – она открылась. Мы уже там были внутри, там очень чисто, красиво, новое здание, рисунки детей на стенах, аптека есть, которая находится в здании самом.

Открытие амбулатории стало подарком для местных жителей ко Дню Независимости Беларуси.

# Медицина

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