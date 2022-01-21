Кирилл Казаков о сотрудничестве с Кыргызстаном: «То, что происходит в странах бывшего СССР, всегда интересно»

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

СТВ – это один из ведущих информационных каналов Беларуси. Ведущий информационный канал подразумевает, что мы должны рассказывать не только о том, что происходит в нашей стране, но и о том, что происходит в странах ближнего зарубежья. Кыргызстан – страна, которая интересна тем, что мы вышли из одного Советского Союза, у многих друзья, родственники. В принципе то, что происходит в странах бывшего СССР, всегда интересно и важно. Пример Казахстана, когда волнения, поднявшиеся в стране, вызвали в том числе и волну противоречия с нашей стороны. И наши миротворцы оказались там и остановили то, что там происходило. Я думаю, что именно поэтому мы должны знать, что происходит у наших соседей, чтобы предотвратить такое у нас.