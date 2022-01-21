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Кирилл Казаков о сотрудничестве с Кыргызстаном: «То, что происходит в странах бывшего СССР, всегда интересно»

21 января 2022 15:29
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ и медиахолдинг Кыргызстана «Пирамида» стали информационными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации» – читайте здесь.

Кирилл Казаков о сотрудничестве с Кыргызстаном: «То, что происходит в странах бывшего СССР, всегда интересно»-1

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
СТВ – это один из ведущих информационных каналов Беларуси. Ведущий информационный канал подразумевает, что мы должны рассказывать не только о том, что происходит в нашей стране, но и о том, что происходит в странах ближнего зарубежья. Кыргызстан – страна, которая интересна тем, что мы вышли из одного Советского Союза, у многих друзья, родственники. В принципе то, что происходит в странах бывшего СССР, всегда интересно и важно. Пример Казахстана, когда волнения, поднявшиеся в стране, вызвали в том числе и волну противоречия с нашей стороны. И наши миротворцы оказались там и остановили то, что там происходило. Я думаю, что именно поэтому мы должны знать, что происходит у наших соседей, чтобы предотвратить такое у нас.

# Беларусь-Кыргызстан # общество # Кирилл Казаков # Дооронбек Адаханов # Фотофакт

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