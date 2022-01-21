«Возможно, будет представительство ШОС». В ЦИК рассказали, каким будет голосование по поправкам в Конституцию

Новости Беларуси. Досрочное голосование стартует за пять дней до референдума по Конституции. Центральная избирательная комиссия на первом заседании утвердила календарный план мероприятий по подготовке общебелорусского голосования по поправкам в Основной закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На обсуждение вынесли 15 вопросов, прежде всего правовых и организационных. До 22 января пройдет выдвижение в составы территориальных комиссий, не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. Для работы на референдуме будут приглашены зарубежные наблюдатели.
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
В Беларуси официально обязательство по приглашению наблюдателей из-за рубежа есть только перед странами СНГ. Есть постановление Совета министров иностранных дел стран СНГ. Вели разговор о том, что, возможно, будет представительство ШОС, где Беларусь имеет статус наблюдателя. Ну и так, наверное, будут какие-то определенные эксперты. Чтобы понимали, ЦИК приглашает исключительно представителей Центральных комиссий по выборам и проведению республиканских референдумов стран СНГ. Остальное все – компетенция других должностных лиц и органов.
Вопрос, на который предстоит ответить белорусам, сформулирован так: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» На принятие решения у граждан осталось чуть больше месяца.
Поступило более 7 тысяч предложений. Белорусы продолжают обсуждать проект обновленной Конституции. Подробнее здесь.