«Наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации». СТВ и медиахолдинг «Пирамида» стали партнёрами

Дооронбек Адаханов, генеральный директор медиахолдинга «Пирамида» (Кыргызстан):

Мне очень понравились прямые эфиры, которые я видел недавно у вас на сайте и телевидении, а также пара развлекательных передач. И, конечно же, двухчасовые новости – оперативно, в прямом эфире. Для нас это очень интересно. Я думаю, наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации коллег.