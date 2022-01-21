«Наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации». СТВ и медиахолдинг «Пирамида» стали партнёрами

Новости Беларуси. Телеканал СТВ и медиахолдинг Кыргызстана «Пирамида» стали информационными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Телеканал СТВ и медиахолдинг Кыргызстана «Пирамида» стали информационными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение о сотрудничестве подписали 21 января руководители СМИ. Совместный интерес прежде всего в сфере обмена информационным контентом. В планах также обмен опытом в телепроизводстве и создание совместных телепроектов.
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Дооронбек Адаханов, генеральный директор медиахолдинга «Пирамида» (Кыргызстан):
Мне очень понравились прямые эфиры, которые я видел недавно у вас на сайте и телевидении, а также пара развлекательных передач. И, конечно же, двухчасовые новости – оперативно, в прямом эфире. Для нас это очень интересно. Я думаю, наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации коллег.
«Пирамида» – ведущий медиахолдинг Кыргызстана, транслируется на территории всей страны. В сетке вещания телеканала – информационные, социальные, правовые и развлекательные программы. Компания ведет прямые трансляции из парламента и активно взаимодействует с интернет-аудиторией.