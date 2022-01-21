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«Наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации». СТВ и медиахолдинг «Пирамида» стали партнёрами

21 января 2022 15:34
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ и медиахолдинг Кыргызстана «Пирамида» стали информационными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации». СТВ и медиахолдинг «Пирамида» стали партнёрами-1

Соглашение о сотрудничестве подписали 21 января руководители СМИ. Совместный интерес прежде всего в сфере обмена информационным контентом. В планах также обмен опытом в телепроизводстве и создание совместных телепроектов.

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«Наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации». СТВ и медиахолдинг «Пирамида» стали партнёрами-4

Дооронбек Адаханов, генеральный директор медиахолдинга «Пирамида» (Кыргызстан):
Мне очень понравились прямые эфиры, которые я видел недавно у вас на сайте и телевидении, а также пара развлекательных передач. И, конечно же, двухчасовые новости – оперативно, в прямом эфире. Для нас это очень интересно. Я думаю, наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации коллег.

«Наши сотрудники будут принимать опыт подачи информации». СТВ и медиахолдинг «Пирамида» стали партнёрами-7

«Пирамида» – ведущий медиахолдинг Кыргызстана, транслируется на территории всей страны. В сетке вещания телеканала – информационные, социальные, правовые и развлекательные программы. Компания ведет прямые трансляции из парламента и активно взаимодействует с интернет-аудиторией.

# Беларусь-Кыргызстан # общество # Дооронбек Адаханов # Кирилл Казаков # Фотофакт

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