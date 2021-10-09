Здесь чисто и всегда порядок. Побывали в гостях у курсантов военного факультета БГУИР

Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем серию выпусков про курсантов военного факультета БГУИР. Сегодня мы посмотрим, как они живут. Нас уже встречают ребята Антон и Максим. Рада снова видеть вас.
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем серию выпусков про курсантов военного факультета БГУИР. Сегодня мы посмотрим, как они живут. Нас уже встречают ребята Антон и Максим. Рада снова видеть вас.
Антон Мацук, курсант военного факультета БГУИР:
Мы тоже очень рады вас видеть. В прошлый раз показали учебный процесс, сегодня покажем нашу жизнь, общежитие, наш быт.
Максим Гавриченко, курсант военного факультета БГУИР:
Мы находимся в нашем расположении.
Стюша Тайм:
Я думала, вы в казарме живете.
Максим Гавриченко:
Нет, мы живем в обычном студенческом общежитии.
Стюша Тайм:
А в гости можно заглянуть?
Максим Гавриченко:
Конечно. Сейчас мы находимся у нас в комнате.
Стюша Тайм:
Здесь так чисто. Вы специально навели порядок перед нашим приездом?
Максим Гавриченко:
Нет. На самом деле такой порядок в каждом блоке. Ежедневно курсанты убираются перед убытием на пары, а курсовой офицер в течение дня это контролирует.
Стюша Тайм:
А что это за построение?
Антон Мацук:
Это как раз наряд построился в учебный корпус убывать. Так всегда.
Максим Гавриченко:
Сейчас мы находимся в комнате дежурного по военному факультету. Здесь так же, как и в учебном корпусе, несется служба. Только в учебном корпусе она несется 12 часов, а здесь круглые сутки.
Стюша Тайм:
Какая задача дежурного?
Максим Гавриченко:
Дежурный по военному факультету отвечает за выполнение распорядка дня курсантами, наведение порядка и соблюдение его, за расходом личного состава. И за нашим поведением.
Антон Мацук:
Сейчас мы зайдем в КДИ – это комната досуга и информирования. Здесь мы проводим свободное время, читаем книги, играем в шахматы и шашки, журналы различные, литература, газеты. В частных случаях здесь собрания проводятся, доводится информация актуальная.
Стюша Тайм:
В свободное время чем вы занимаетесь? Наверное, в телефонах сидите постоянно.
Антон Мацук:
Бывает, что и в телефонах, но только в личное время. На все остальное время мы их сдаем на хранение. Есть специальная тумба, пронумерованы курсы. Все телефоны строго хранятся здесь. Также в личное время можем позаниматься спортом. И гири есть, и гантели.
Стюша Тайм:
В здоровом теле здоровый дух. Сейчас мы с Максимом будем заниматься спортом.
Антон Мацук:
Сейчас мы находимся в комнате бытового обслуживания. Здесь курсанты могут приготовить форму свою.
Стюша Тайм:
Я вижу, что у вас здесь таблички, правила подбора обуви, одежды.
Антон Мацук:
Представлена вся форма одежды наша, знаки различия. Правила подбора обуви, как происходит осмотр внешнего вида. Полностью все про внешний вид.
Стюша Тайм:
Курсант должен выглядеть с иголочки.
Антон Мацук:
Конечно.
Стюша Тайм:
Спасибо за экскурсию, мне у вас очень понравилось.
Максим Гавриченко:
Ждем вас еще. А телезрителям хотим пожелать позитива, добра, быть настоящими.