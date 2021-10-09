Здесь чисто и всегда порядок. Побывали в гостях у курсантов военного факультета БГУИР

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем серию выпусков про курсантов военного факультета БГУИР. Сегодня мы посмотрим, как они живут. Нас уже встречают ребята Антон и Максим. Рада снова видеть вас.

Антон Мацук, курсант военного факультета БГУИР:

Мы тоже очень рады вас видеть. В прошлый раз показали учебный процесс, сегодня покажем нашу жизнь, общежитие, наш быт.

Максим Гавриченко, курсант военного факультета БГУИР:

Мы находимся в нашем расположении. Стюша Тайм:

Я думала, вы в казарме живете. Максим Гавриченко:

Нет, мы живем в обычном студенческом общежитии. Стюша Тайм:

А в гости можно заглянуть?

Максим Гавриченко:

Конечно. Сейчас мы находимся у нас в комнате. Стюша Тайм:

Здесь так чисто. Вы специально навели порядок перед нашим приездом? Максим Гавриченко:

Нет. На самом деле такой порядок в каждом блоке. Ежедневно курсанты убираются перед убытием на пары, а курсовой офицер в течение дня это контролирует. Стюша Тайм:

А что это за построение?

Антон Мацук:

Это как раз наряд построился в учебный корпус убывать. Так всегда. Максим Гавриченко:

Сейчас мы находимся в комнате дежурного по военному факультету. Здесь так же, как и в учебном корпусе, несется служба. Только в учебном корпусе она несется 12 часов, а здесь круглые сутки. Стюша Тайм:

Какая задача дежурного?

Максим Гавриченко:

Дежурный по военному факультету отвечает за выполнение распорядка дня курсантами, наведение порядка и соблюдение его, за расходом личного состава. И за нашим поведением.

Антон Мацук:

Сейчас мы зайдем в КДИ – это комната досуга и информирования. Здесь мы проводим свободное время, читаем книги, играем в шахматы и шашки, журналы различные, литература, газеты. В частных случаях здесь собрания проводятся, доводится информация актуальная. Стюша Тайм:

В свободное время чем вы занимаетесь? Наверное, в телефонах сидите постоянно.

Антон Мацук:

Бывает, что и в телефонах, но только в личное время. На все остальное время мы их сдаем на хранение. Есть специальная тумба, пронумерованы курсы. Все телефоны строго хранятся здесь. Также в личное время можем позаниматься спортом. И гири есть, и гантели.

Стюша Тайм:

В здоровом теле здоровый дух. Сейчас мы с Максимом будем заниматься спортом.

Антон Мацук:

Сейчас мы находимся в комнате бытового обслуживания. Здесь курсанты могут приготовить форму свою. Стюша Тайм:

Я вижу, что у вас здесь таблички, правила подбора обуви, одежды. Антон Мацук:

Представлена вся форма одежды наша, знаки различия. Правила подбора обуви, как происходит осмотр внешнего вида. Полностью все про внешний вид. Стюша Тайм:

Курсант должен выглядеть с иголочки. Антон Мацук:

Конечно.