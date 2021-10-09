Будут работать до 14 ноября. Вот что можно купить в Минске на сельхозярмарке

Новости Беларуси. Торговля является одной из наиболее важных сфер экономики, которая вносит существенный вклад в ВВП страны. Ее доля в прошлом году составила 9,4 %. Это второе место среди отраслей экономики. О том, как в столице развивается столь важная для страны отрасль, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с Еленой Нагорной, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Юлия Алексеюк, ведущая:

Урожай уже почти собран, я так понимаю, ярмарки уже начались, расскажите, где можно их посетить? Какой ассортимент предлагается? Что нового и интересного будет в 2021 году для жителей столицы?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Да, наши сельскохозяйственные ярмарки работу начали с 18 сентября. К сожалению, в первые дни работы наших ярмарок была неблагоприятная погода для этого. Но вместе с тем нас порадовало, что все-таки минчане пришли, ярмарки посетили. Причем в некоторых районах столицы в большом количестве, было очень неожиданно для самих продавцов. Ярмарки будут работать до 14 ноября включительно по выходным дням. Ярмарки организованы как на городской площадке, стало проведение уже традиционным на большой парковке у «Чижовка-Арена» на Ташкентской, 19 и в каждом административном районе Минска. Для покупателей, которые посещают ярмарки, места уже известны, потому что из года в год районы с местами определились и проводят на одних и тех же местах. Единственной особенностью у нас в городе является Партизанский район. С учетом специфики расположения района они проводят ярмарки каждые выходные по разным площадкам. Эта информация нами публикуется в различных СМИ, чтобы заблаговременно информировать потребителя в какой день и на каком месте ярмарка будет проводиться.

Елена Нагорная:

В этом году мы решили вернуться к практике проведения, организации работы площадок по реализации сельскохозяйственной продукции. Несколько лет мы их не проводили, но с учетом того, чтобы обеспечить наших граждан сельскохозяйственной продукцией (в первую очередь картофелем), мы определили в Минске 148 площадок. Они все расположены в микрорайонах, близко к домам жителей. В большинстве своем это спальные районы, где проживает большое количество минчан, чтобы было очень удобно потребителю: не ждать выходных, не ехать специально на ярмарку, а где-то у дома купить тот же картофель, который выращивают наши физические лица. Эти площадки у нас работают с 15 сентября по 15 ноября включительно. Их особенностью и плюсом является то, что они работают ежедневно. Юлия Алексеюк:

Есть ли какая-то новая продукция, которую предлагают?

Елена Нагорная:

Мы традиционно приглашаем предприятия белорусской кооперации, тесно с ними сотрудничаем, приглашаем предприятия-производители сельскохозяйственной продукции со всех регионов Беларуси. Активно едут к нам и рыбхозы, что тоже очень радует и дает возможность нашим гражданам купить свежую рыбу. У нас уже выстроилась практика работы с организациями-сельхозпроизводителями. Большой популярностью пользуются мясная продукция наших организаций потребкооперации, какие-то соления, квашения, это все традиционно привозится на ярмарки. Наша потребкооперация в этом году немного разбавила ассортимент кондитерских, хлебобулочных изделий. Первые ярмарки уже говорят о том, что эта продукция потребителю понравилась и пользуется популярностью.