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Можно было изучить чемодан криминалиста. Что показали на дне открытых дверей в Академии МВД?

09 октября 2021 11:35
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Новости Беларуси. Главный милицейский вуз страны 9 октября провел день открытых дверей. Экскурс в профессию начался в главном корпусе Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно было изучить чемодан криминалиста. Что показали на дне открытых дверей в Академии МВД?-1

В фойе гостей встречали курсанты в милицейской форме прошлых лет. Абитуриентам рассказывали о работе оперативника, следователя, эксперта-криминалиста, участкового инспектора, сотрудника Госавтоинспекции. Кафедры представили экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота. Взять отпечатки пальцев, собрать и разобрать оружие, изучить ассортимент специального чемодана криминалиста – лучше узнать об особенностях профессии помогала интерактивная выставка.

Можно было изучить чемодан криминалиста. Что показали на дне открытых дверей в Академии МВД?-4

Александр Васильев, начальник Академии Министерства внутренних дел Беларуси:
Кандидаты на службу должны соответствовать не только по своему уровню знаний, но и, безусловно, быть морально, психологически готовыми. Но и физически быть достаточно подготовлены. Поэтому процесс отбора кандидатов проходит достаточно длительный период времени.

Можно было изучить чемодан криминалиста. Что показали на дне открытых дверей в Академии МВД?-7

Кирилл Бурдак, курсант:
Если ты поставил себе цель идти на красный диплом, на медаль, если ты действительно этого хочешь, то есть все шансы здесь реализовать себя. Есть также спортивные кружки, по самообороне, волейбол, футбол.

Можно было изучить чемодан криминалиста. Что показали на дне открытых дверей в Академии МВД?-10

Антон Котляренко, абитуриент:
У меня с самого детства есть желание пойти работать в милицию, и я всячески стремлюсь к этому, поэтому сегодня пришел.

Абитуриенты получили подробную информацию о порядке поступления в Академию, медицинских требованиях, учебном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Васильев # Кирилл Бурдак # Антон Котляренко # Фотофакт

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