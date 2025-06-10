Общественная инициатива в Год благоустройства. В Гродненском районе торжественно открыли экологическую тропу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализован благодаря жителям Скиделя, которые предложили сделать родные места еще красивее, уютнее и комфортнее для прогулок и отдыха. Экотропу оборудовали вдоль реки. На маршруте в более чем два километра установлены беседки, скамейки, качели, а также стенды с информацией о природных богатствах Скиделя. Идея появилась два года назад. Местные жители попросили очистить лесную тропу от упавших веток и обустроит зоны отдыха. Реализовать проект помогла победа в областном конкурсе гражданских инициатив.

Анатолий Бумбуль, директор Скидельского лесхоза: В первую очередь, экологическая тропа и появилась методом таким, что люди просто ходили годами по лесу, и вот они натоптали тропу, именно такую тропу 2200 метров, и просто пришло время, когда ее надо было благоустроить и мы ее благоустроили.

Елена Ковальчук, жительница Скиделя:

Сейчас мы радуемся тому, что есть. Посмотрите, и качельки, и забор, и чисто везде, и аккуратно. Поэтому огромное спасибо всем принимавшим участие здесь в открытии, и чтобы все-таки это место радовало людей.

Благодаря победе в конкурсе на реализацию проекта было получено 30 тысяч рублей. Финансовую помощь оказали также местные предприятия. Большой объем работ провели сотрудники лесхоза и жилищно-коммунального хозяйства. Символично, что преобразилась тропа в Год благоустройства.