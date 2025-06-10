В силах специальных операций для подростков организован круглосуточный полевой лагерь

Олег Бородин, военнослужащий сил специальных операций:

На территории командования сил специальных операций Вооруженных Сил во взаимодействии с военно-патриотическим клубом «Память» средней школы №1 деревня Копище организован двухнедельный круглосуточный полевой лагерь с детьми этой школы. Сделано зачастую ради эмоций, чтобы детям было что вспомнить, было что рассказать своим друзьям, родителям и сподвигнуть на следующее лето, чтобы их друзья, товарищи тоже посетили наш прекрасный полевой лагерь. С детьми находятся два человека военнослужащих, и ночью, и в дневное время, и, соответственно, я нахожусь каждый день с ними.

Сейчас в лагере отдыхают 24 подростка. В Беларуси развитие военно-патриотических лагерей вместе с работой в течение года в школах помогает ребятам с малых лет ориентироваться на готовность к защите Родины, быть дисциплинированными и порядочными людьми.