В Сербии начались акции протеста из-за нового закона о высшем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде тысячи студентов заблокировали здание правительства, требуя не принимать документ. Протестующие заявляют, что законопроект ограничит свободу университетов при разработке учебных программ и найме преподавателей. Они призывают министерство образования провести общественное обсуждение. Митингующие разбили палаточный лагерь. Полиция пока не вмешивается в происходящее.