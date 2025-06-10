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В Сербии начались акции протеста из-за нового закона о высшем образовании

10 июня 2025 07:28
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В Сербии начались акции протеста из-за нового закона о высшем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии начались акции протеста из-за нового закона о высшем образовании-2

В Белграде тысячи студентов заблокировали здание правительства, требуя не принимать документ. Протестующие заявляют, что законопроект ограничит свободу университетов при разработке учебных программ и найме преподавателей. Они призывают министерство образования провести общественное обсуждение. Митингующие разбили палаточный лагерь. Полиция пока не вмешивается в происходящее. 

# Протесты # Сербия

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