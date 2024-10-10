Киреев: у стран СНГ есть ноу-хау, которое позволяет серьёзно конкурировать на мировом рынке

Воссоединение «семьи СНГ». Включая Грузию, Молдову и Украину. За восстановление Содружества в прежнем составе на прошедшем саммите в Москве высказался Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер выразил уверенность, что все так и будет. Это лишь вопрос времени.

С мнением главы государства согласны и эксперты. Да, это произойдет не сегодня и не завтра. Но итог более чем закономерный – достаточно посмотреть на то, как и чем сегодня живет объединение. Взаимная торговля между странами Содружества достигла своего максимума за всю историю СНГ: за последние 8 лет она увеличилась более чем вдвое – с 56 до 118 миллиардов долларов. И продолжает расти. Беларусь и Казахстан в 2023 году нарастили экспорт в страны СНГ примерно в 2,5 раза; Узбекистан – более чем в 5,5 раза; Туркменистан – без малого в 8 раз; Армения – в 14 раз. Россия увеличила свою долю торговли практически до 60 миллиардов долларов.

Экономическая стабильность во многом определяет и статус СНГ на международной арене. Игнорировать его невозможно – это заметно и в виду частого упоминания Содружества западными странами. Вашингтон и Брюссель напрягает крепость отношений на постсоветском пространстве. Кроме того, продолжается активное развитие технологического суверенитета. С подобной инициативой на саммите выступил и Александр Лукашенко.