Эксперты рассказали, какие факторы делают СНГ крепкой международной организацией

Воссоединение «семьи СНГ». Включая Грузию, Молдову и Украину. За восстановление Содружества в прежнем составе на прошедшем саммите в Москве высказался Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер выразил уверенность, что все так и будет. Это лишь вопрос времени.

К еще большему взаимопониманию партнеров по СНГ подталкивают и глобальные обстоятельства. Сегодня ни у кого не осталось сомнений в том, что страны Содружества нужны только друг другу, а для западных государств являются нежелательным конкурентом. Те же Соединенные Штаты не оставят попыток нас ослабить. И, в первую очередь, через навязывание чуждых нам ценностей. В свое время так было в Украине, да и не только. Отсюда необходимость продвигать и культивировать свою систему ценностей. Это направление Александр Лукашенко обозначил как стратегически важное.

Руслан Панкратов, глава партии «Действие» (Латвия):

Но именно свержение законной власти, цветные революции, инкорпорации, аннексии – мы все это видим, это все происходит и начинается именно с культурно-гуманитарной области. Мы видим, как разрушается в той же Украине, в странах Прибалтики, в Молдове, например, нападки на православную церковь. С этого все начинается, применение когнитивного оружия в контексте ведения психологической войны никто не отменял. И как показывает практика, это достаточно эффективное оружие, когда людям промывают мозги, им ставят зомбирующие программы, им говорят, как им нужно думать, что нужно. И самое опасное для любого государства, для любой государственности, для любого национального объединения – это именно не просто отказ от своих национальных этнических корней, а еще и добавляется туда, что и родину вроде как не надо защищать, и что самое главное – это деньги. И уже искажаются факты истории, придумываются новые легенды и мифы, и все это же навязывается. Навязывается, к сожалению для нас, очень грамотно.

Как отмечают эксперты, долгое время казалось, что СНГ создано лишь для того, чтобы цивилизованно разойтись после распада Советского Союза. Но время показало иное. Наша сила в тесном сотрудничестве. В современном мире только через совместную кооперацию можно добиться благополучия и развития. Как отметил на саммите в Москве Александр Лукашенко, надо чаще объединять свои голоса в один – голос СНГ. Он должен звучать в полную мощь и приводить к конкретным действиям. Эксперты не исключают присоединение Грузии, Молдовы и Украины к СНГ в будущем.