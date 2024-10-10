«Он за руку поздоровался!» Как Лукашенко дважды шокировал белоруску

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Мы не поздоровались.

– Здравствуйте, зоотехник Болдырева Елена Михайловна.

– Начальник или у тебя тут на участке зоотехник?

– Это зоотехник на все три района.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Вы тоже сразу подумали, насколько внимателен Президент? Наверняка многие слышали про такое понятие, как личный магнетизм. И это не только про привлекательность и харизму, это еще и про манеры. Наглядный пример – вот этот частный случай. Александра Лукашенко окружает толпа людей, среди которых мало знакомые или вовсе незнакомые. Здесь же параллельно нон-стопом обсуждаются рабочие вопросы. И не заметить в этой толпе человека было бы вполне нормально. Но Президент делает на этом акцент. Почему? Могу только предположить. Это тот случай, когда сработала химия своих.

За руку поздоровался с рабочим человеком

Елена Болдырева, ведущий зоотехник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Ну да, он за руку поздоровался, ему как-то не составляет это труда. С рабочим человеком просто за руку поздороваться, спросить, чем кормим, какая порода, как заготавливаем корма, чем они питаются, куда продаем, есть ли у нас проблемы со сбытом. Он всеми такими вопросами интересовался. Конечно, боялась, вдруг что-то такое сверхъестественное спросит. Он задавал вопросы обыденные. Где заготавливаем корма? Чем кормим? Сколько надо корма? Куда продаем? Почему не продаем за границу? Вот такие вот обыденные вопросы. Приехал лидер страны. Он умный, грамотный специалист своего дела. Какие эмоции? Самые лучшие, самые искренние эмоции. Мне показался Президент умным, грамотным специалистом и лидером в нашей стране.

Первый раз я видела Президента в 2017-м, он с сыном Колей купил у нас лошадь

Елена Болдырева:

Я не первый раз его видела. В 2017 году здесь же, на этом месте, где мы с вами сидим, я встречала тоже Президента. Ему очень понравились лошади, и он решил купить. Он же был с сыном, с Колей. Ну что, сынок, купим лошадь? Красивая? Он говорит: да. Очень понравились. Ну, тогда купим. И мы ему выбрали.

Все больше и больше, я заметил, люди покупают лошадей. И я вот, если он выберет мне лошадку, я у него куплю лошадь. Елена Болдырева:

Как-то выскочило, даже не могла спросить, где эта лошадь находится. Жеребца купил пятилетнего по кличке Витас.

Чтобы работать с животными, надо очень любить свое дело, как я люблю

Елена Болдырева:

Знаете, как дается кличка лошадям? Первая должна быть буква матери. И одна из букв – от отца. Мама была Вита, а папа был Соловей, поэтому я придумала такое. Витас. Они добродушные, очень ласковые, нежные. Если приходить к ним каждый день, гладить, они будут подходить. И очень добродушные.

Я тебе дам яблоко. Ходи. Чем чаще к ним подходить, тем они добрее будут, тем они ласковее будут. Но не получается подходить ко всем, потому что очень большое поголовье. Утром выгоняют, вечером пригоняют. Я не могу всем уделить большого внимания. Но больше уделяю внимания, которым рождаются. Маленькие же ребятки – это каждый день мы подходим, уделяем больше внимания. Для меня это больше, чем работа, намного больше. Надо любить. Чтобы работать, надо любить животных. Любить надо свою работу. Очень сильно, так, как я люблю. Я уже на пенсии, на льготной пенсии была 10 лет. Сейчас уже вышла на основную. Но приходится работать еще.

– Вас не отпускают?

– Не отпускают. Реально, я не могу как-то осмыслить себя дома. Просто домохозяйкой не могу. 20 лет отработать – тяжело себя видеть в домашнем халате, на кухне.

Как привлечь молодых специалистов в отрасль?

Елена Болдырева:

Не идут сюда, в эту отрасль, молодые специалисты. Не знаю, не интересно им это или просто не хотят. Оно-то и сложно. Особенно коневодство мало у нас развито в Беларуси. Что сделать? Я думаю, в первую очередь увеличить заработную плату. Предоставлять жилье молодым специалистам. Ну а так, в принципе, у нас все есть. Работа есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление. Решение кадровой проблемы невозможно без создания надлежащих условий на селе. Медицинская помощь, транспортное, торговое, бытовое обслуживание. А для молодежи так еще и интернет, и еще чего-то там. Если не решим проблему кадров в сельском хозяйстве, и экономики не будет.

Овес для лошадей как конфетки – за него бывают драки

Елена Болдырева:

Разведением коневодства и развитием заповедника занимаемся с 1996 года. После посещения нашего района главы государства было дано поручение заниматься разведением коневодства. Были выделены денежные средства из бюджета и закуплено 60 голов лошадей, преимущественно русской тяжеловозной породы. Впоследствии было принято решение заниматься непосредственно этой породой. Это самый маленький из тяжеловозов. Изначально мы думали, что эту породу будет реализовывать и покупать человек села, потому что маленький копытик, она неприхотлива, много кормов не надо. Ей надо три тонны сена, полторы тонны овса – и на зиму ей достаточно. Летом будет пастись, до самой зимы может пастись она на пастбище. Она мелкая, поэтому много корма она не требует. Сено, очень любят овес. Сочные корма мы не заготавливаем, так как это дорогостоящее такое мероприятие, посеять картошку или морковку. Достаточно, чтобы было сено в достаточном количестве. Овес для лошадей как конфетки. Борьба за этот овес, бывают и драки очень часто. Побеждает, как всегда, сильнейший. Любому животному должны быть качественные корма. И уход, и содержание надлежащими должны быть. Корма заплесневелые – лошадь сама питаться этими кормами не будет уже, не говоря о других каких-то. Вовремя должны быть накормлены, корма должны быть качественные, напоены, чтобы сухенько было. И больше ничего не требуется для здоровой лошади. «Какие нормативы, вы что?» Президент удивился цифрам по падежу скота. Подробности.

В нашем племенном хозяйстве самые высокие показатели по республике

Елена Болдырева:

У нас 344 головы здесь находится только. Я здесь поставлена, доктор есть. Мы следим за этим, чтобы было все вовремя накормлено, напоено, почищено, догледено и сохранено. Мы за это получаем заработную плату, мы стоим на должности и должны смотреть за этим всем. Все лошади у нас чипированные, занесены в единую базу данных ИЖС и в племенную базу. Можно открыть базу данных и все отследить, от рождения до введения чипа и реализации. Чем болела, чем лечили, куда она ушла. Перед реализацией лошади проходят предпродажную подготовку. Входит в нее карантинирование месяц, на пять заболеваний берем кровь, везем в гомельскую лабораторию. И измерение радионуклида Цезия-137. Это постоянно. Ни одного раза превышения не было. Более подвержены этим радионуклидам. Мы прошли этот путь. Проблем нет со сбытом у нас. Покупают. В этом году уже 63 головы продали. В прошлом году – 84. И в этом году не меньше реализуем. Каждый год планируем хотя бы на 2-3 головы больше реализовать.

– Было дано поручение завести лошадей. Мы это выполнили.

– Хорошо. Какой вывод можем сделать?

– Для того, чтобы как-то осваивать эту территорию, земли, которые здесь находятся.

– Мы видим, что мы производим здесь нормальное поголовье лошадей и покупают их.

– Их покупают.

– То есть мы разводим здесь лошадей. То есть это перспективно. Елена Болдырева:

У нас 17 племенных хозяйств в республике, у нас показатели выше всех в республике. Как по приплоду, так и по выходу кобыл у нас выше всех, по реализации выше всех. Мне бы хотелось, чтобы закупили жеребцов-производителей где-то за пределами Республики Беларусь, чтобы обновить кровь. Вот этого я хотела.

Я бы хотела быть похожей на Президента