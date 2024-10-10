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Сотрудница полесского заповедника: наш Президент – такой же труженик, как и мы

10 октября 2024 16:18
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Сотрудница полесского заповедника: наш Президент – такой же труженик, как и мы-2

Елена Болдырева, ведущий зоотехник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
Наш Президент смотрит за нами, уделяет больше внимания. Он такой, как и мы, он труженик, он когда-то работал в этой отрасли, поэтому он понимает это все. Он знает, что можно сделать это, можно улучшить и содержание, и кормление, уделить больше внимания, поэтому он и требует. 

# Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Елена Болдырева # Сельское хозяйство

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