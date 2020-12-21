Кинофестиваль стал частью жизни. Как Янковскому удалось создать и организовать кинофестиваль «Лістапад»

В 1994 году Минск становится столицей кинофестиваля «Лістапад». Изначально в форуме участвовали ленты, созданные в странах бывшего СССР. Уже спустя год его председателем на ближайшие 15 лет выберут Ростислава Янковского. Кинофестиваль стал крупнейшим светским кинопоказом, закрывающим год. Поэтому в программе самые громкие премьеры из Канн, Венеции и Берлина. В 2003 году фестиваль приобрел статус международного.

Валентина Еренькова, режиссер НАДТ им. М. Горького: Он все равно внес свою лепту в кинематографию, потому что, например, они с Валентиной Степановной явились родоначальниками и теми людьми, которые организовали этот «Лістапад». Все-таки для тех лихих 90-ых держали на энтузиазме, когда приезжали к нам не только ведущие актеры и мастера со стран СНГ и зарубежья, столько подарили в то лихое время интересных встреч. Это было крупное событие.

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского, режиссер:

Тогда ехали все звезды российского и советского кино, личные контакты, они все приезжали. Тут было огромное количество звезд. Другое дело, что фестиваль тогда был очень не фестивальный. Это был скорее смотр звезд, набор фильмов не всегда был хороший. Сейчас фестиваль, мне кажется, стал более настоящим. Стал кинематографичным.

Кинофестиваль стал частью жизни не только Янковского-старшего. Вся семья жила в особом ритме. Квартира актера превратилась в настоящий штаб. Гости первым делом направлялись туда. Там обсуждали программу, заявленные картины.