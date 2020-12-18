«Роза, смотри, какой парень, красавец». Как известный актёр Янковский познакомился со своей женой?

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как известный актер Ростислав Янковский познакомился со своей будущей женой Ниной Чеишвили.
В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как известный актер Ростислав Янковский познакомился со своей будущей женой Ниной Чеишвили.
Параллельно с занятиями в драмкружке, Ростислав Янковский начинает заниматься боксом. И даже становится чемпионом Таджикистана среди юниоров. Впрочем, связывать с этим жизнь он не планировал. Однако, так или иначе, соревнования стали для него судьбоносными. Однажды на стартах он познакомился с девушкой, которая станет его первой и единственной любовью – Ниной Чеишвили.
Нина Янковская, жена Ростислава Янковского:
Я занималась легкой атлетикой, бег. И вот нас отправляют на соревнования в Москву, вдруг открывается дверь и входят боксеры города Ленинабада. Они приехали на соревнования по боксу. И Ростислав. Мы так встретились глазами, а я тогда говорю: «Роза, смотри, какой парень, красавец».
Спустя время судьба снова сводит их вместе. Янковский намеренно попросил отправить его на соревнования в Сталинабад: он знал, что снова встретит там ее.
Нина Янковская:
Вызывают: «Женщины, забеги на 100 метров, приготовьтесь на старт». Я иду, вдруг догоняет меня этот парень, а я думаю, где ж его видела, не могу вспомнить. Он говорит: «На старт идете?» Я говорю: «Да». Говорит: «Вы женщина?» Я говорю: «Представьте себе, конечно, женщина». Он говорит: «Пожалуйста, не перегоняйте наших женщин». Конечно, я перегнала.
Нина училась в пединституте и уже успела стать чемпионкой Таджикистана по легкой атлетике. Чтобы не получить отворот-поворот Ростислав во время знакомства прибавил себе несколько лет. В тот вечер он впервые пригласил ее поужинать. Нина росла в грузинской семье со строгими традициями. Однако, невзирая на запреты отца, домой девушка вернулась под утро влюбленная в красавца-боксера по уши. А потом он уехал домой. Но с тех пор связь они уже не теряли никогда. Ростислав отслужил, она получила диплом. И попросила распределить ее в Ленинабад. Так Нина стала Янковской. Скромно, по-домашнему, без пышного торжества.
Нина Янковская:
У нас свадьбы не было, у нас только бабушка его, интеллигентнейший человек, замечательный, взяла икону Николая Угодника (она до сих пор висит у меня в комнате), перекрестила нас, говорит: «Это ваша свадьба, вас благословил Николай Угодник, вы будете жить долго-долго ребята». Мы прожили вместе 66 с половиной лет.
Ему приписывали десятки романов, в квартире то и дело раздавались звонки, доброжелатели поскорее хотели сообщить Нине Янковской пикантные похождения ее супруга. На которые та, впрочем, внимания не обращала. Вокруг него всегда было много красивых женщин: и на сцене, и в жизни. Но сердце навсегда было занято женой.
Эдуард Герасимович, директор НАДТ им. М. Горького:
Он боготворил Нину. Конечно, автографы (к нему приходили в гримерку) он подписывал, ему давали всегда цветы, но у него не было романов.
Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:
Как и любому талантливому человеку, такая женщина рядом нужна. Только Нина. Возле него могли быть модели, но эти модели Ниной не были, потому что дом, семья, пусть меня простит его светлый дух, но держались на ней.
До последнего сражался за жизнь. Каким близкие и коллеги запомнили актёра Ростислава Янковского – подробнее здесь.