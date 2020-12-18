«Роза, смотри, какой парень, красавец». Как известный актёр Янковский познакомился со своей женой?

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как известный актер Ростислав Янковский познакомился со своей будущей женой Ниной Чеишвили.

Параллельно с занятиями в драмкружке, Ростислав Янковский начинает заниматься боксом. И даже становится чемпионом Таджикистана среди юниоров. Впрочем, связывать с этим жизнь он не планировал. Однако, так или иначе, соревнования стали для него судьбоносными. Однажды на стартах он познакомился с девушкой, которая станет его первой и единственной любовью – Ниной Чеишвили.

Нина Янковская, жена Ростислава Янковского:

Я занималась легкой атлетикой, бег. И вот нас отправляют на соревнования в Москву, вдруг открывается дверь и входят боксеры города Ленинабада. Они приехали на соревнования по боксу. И Ростислав. Мы так встретились глазами, а я тогда говорю: «Роза, смотри, какой парень, красавец».

Спустя время судьба снова сводит их вместе. Янковский намеренно попросил отправить его на соревнования в Сталинабад: он знал, что снова встретит там ее.

Нина Янковская:

Вызывают: «Женщины, забеги на 100 метров, приготовьтесь на старт». Я иду, вдруг догоняет меня этот парень, а я думаю, где ж его видела, не могу вспомнить. Он говорит: «На старт идете?» Я говорю: «Да». Говорит: «Вы женщина?» Я говорю: «Представьте себе, конечно, женщина». Он говорит: «Пожалуйста, не перегоняйте наших женщин». Конечно, я перегнала.

Нина училась в пединституте и уже успела стать чемпионкой Таджикистана по легкой атлетике. Чтобы не получить отворот-поворот Ростислав во время знакомства прибавил себе несколько лет. В тот вечер он впервые пригласил ее поужинать. Нина росла в грузинской семье со строгими традициями. Однако, невзирая на запреты отца, домой девушка вернулась под утро влюбленная в красавца-боксера по уши. А потом он уехал домой. Но с тех пор связь они уже не теряли никогда. Ростислав отслужил, она получила диплом. И попросила распределить ее в Ленинабад. Так Нина стала Янковской. Скромно, по-домашнему, без пышного торжества.

Нина Янковская:

У нас свадьбы не было, у нас только бабушка его, интеллигентнейший человек, замечательный, взяла икону Николая Угодника (она до сих пор висит у меня в комнате), перекрестила нас, говорит: «Это ваша свадьба, вас благословил Николай Угодник, вы будете жить долго-долго ребята». Мы прожили вместе 66 с половиной лет.

Ему приписывали десятки романов, в квартире то и дело раздавались звонки, доброжелатели поскорее хотели сообщить Нине Янковской пикантные похождения ее супруга. На которые та, впрочем, внимания не обращала. Вокруг него всегда было много красивых женщин: и на сцене, и в жизни. Но сердце навсегда было занято женой.

Эдуард Герасимович, директор НАДТ им. М. Горького:

Он боготворил Нину. Конечно, автографы (к нему приходили в гримерку) он подписывал, ему давали всегда цветы, но у него не было романов.