Кино про кино. Белорусский режиссёр рассказал, как снималась комедия «Киношники»

Зима – это не только время старых любимых советских кинокартин, но и пора премьер. И одна из них готовится к прокату в ближайшее время. И что самое приятное – это наше белорусское кино. В следующем году Национальная киностудия «Беларусьфильм» отметит свое 100-летие. Специально к этой дате был снят фильм «Киношники». Его премьера запланирована ко Дню белорусского кино.

Кирилл Халецкий, режиссер фильма «Киношники»:

Сценарий писал я и мой хороший друг Константин Бакулин, московский сценарист. Опирались на свой жизненный опыт, это 100 % автобиографическая история. Парень после распределения попадает в киностудию. Так было со мной, так было и с моим героем. В фильме я больше рассказывал про свои первые шаги становления. При подборе актеров немаловажно было найти тех, в ком я видел частичку себя. Хотелось, чтобы фильм был семейным, душевным и атмосферным. Почему именно кино про кино? Потому что всегда людям интересно, как это снято.

Юлия Самусенко:

Когда и где можно будет увидеть ленту?

Кирилл Халецкий:

С 14 декабря мы выходим в республиканский широкий прокат, а уже 12 декабря состоится предпоказ «Киношников» в кинотеатре «Мир». Там будет встреча с актерами, фотосессии. Это будет разогрев перед масштабной премьерой.