В Беларуси начинают работать новогодние ярмарки

На поезде из Минска к Деду Морозу отправиться можно уже сегодня. Белорусская железная дорога предлагает удобный вариант: в составе из столицы места на обратный путь сохранят за покупателем праздничного тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пути пассажиров будут сопровождать сказочные персонажи. В целом новогоднее настроение наступает все ощутимее. 8 декабря по стране начнут работу 610 ярмарок, всего к празднику запланированы 9 тысяч распродаж, а также тысячи рекламных акций и дегустаций.

Наталья Суйкова, начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

Покупательский спрос возрастает, и чтобы у людей было соответствующее настроение, это понятно, все наши действия, как организаций торговли, так и местной власти, облисполкомов, направлены на то, чтобы праздники прошли достойно и не было нареканий со стороны населения. Что касается крупных торговых сетей, организация торговли – на должном уровне. Что касается сельской местности, особое внимание этим направлениям, в части наличия товаров, удовлетворения спроса, заявок населения. Наша задача сегодня – дойти, доехать до каждого конкретного потребителя.