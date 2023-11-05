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В Вооружённых Силах Беларуси отмечают 105-летие военной разведки

05 ноября 2023 10:46
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105-летие военной разведки сегодня, 5 ноября, отмечают в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси отмечают 105-летие военной разведки-1

Всегда и везде она играла важную роль в обеспечении национальной безопасности. Именно разведка – это глаза и уши армии, основной источник получения информации. Служба в ней – это настоящая школа мужества и боевого мастерства. А военные разведчики – это специалисты, чья главная задача – выполнить свою работу максимально незаметно.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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