В Рандаццо состоялось торжественное открытие офиса ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь»

Выход на новый уровень сотрудничества. Офис ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь» торжественно открылся в итальянском Рандаццо. В 2023 году мэр этого города приезжал на международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда Кармело Скализи отметил, что у Браслава и Рандаццо несмотря на географическую отдаленность много общего, а взаимодействие в туристической, культурной сферах благотворно повлияет на развитие регионов. На полях форума подписали договор о сотрудничестве. Сегодня наши интересы и совместные проекты уже не ограничиваются сферой культуры.

Кармело Скализи, руководитель ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь»: Сегодня мы официально, через два года, открываем Центр дружбы между регионом Сицилии и Республикой Беларусь. Я рад, что нас навестило много друзей, которые пришли, чтобы открыто выразить дружбу, которая связывает итальянский и белорусский народ. Мы подарили много книг. Со мной здесь находятся два моих племянника, которые, как и я, надеются на мирное будущее и на то, что будущие поколения всегда смогут жить в гармонии и мире между собой.

Кирилл Петровский, временный поверенный в делах Беларуси в Италии:

Дружба между белорусским и итальянским народами крепнет год от года. Еще одно доказательство – открытие офиса Ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь» в сердце этого региона, в городе Рандаццо. В городе, который два года назад подписал договор о дружбе с белорусским городом Браслав. Совместные проекты в области культуры, туризма, торговли мы будем реализовывать вместе с нашими итальянскими друзьями.

В самых разных регионах Италии за последние несколько лет появились ассоциации дружбы с Беларусью. Объединения активно продвигают экономические, культурные, спортивные и научные связи между нашими народами. Например, благодаря содействию Ассоциации «Венето-Беларусь» в октябре 2024-го в Вероне состоялся бизнес-форум «Мост в будущее», где представители предприятий и бизнеса двух стран смогли обсудить пути взаимодействия.