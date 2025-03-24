Объёмы на 2025-й – рекордные! В Горремавтодор озвучили цифры по плановому ремонту дорог и мостов

Генеральная уборка в Год благоустройства. Беларусь входит в активный этап наведения порядка и создания еще более комфортной среды для жителей страны. Как проходят субботники, где появятся новые локации для отдыха и зеленые зоны, как преобразятся дороги и как Минск готовится к теплому сезону? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Год благоустройства трудно себе представить без ремонта дорог. Какие объемы запланированы на этот период?
Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
На текущий сезон объемы запланированы в районе 2 миллионов квадратных метров. В первую очередь, что касается улично-дорожной сети, будет выполнена полная замена асфальтобетонного покрытия – это порядка 70 улиц общей площадью около миллиона. Также будут выполняться работы по текущему ямочному ремонту проезжих частей, замене плиточного покрытия и герметизации трещин. Запланированные объемы на 2025 год будут рекордными, даже больше объемов 2024 года. За последние 10-12 лет такие цифры не выполнялись.
Екатерина Забенько:
Какие мосты и путепроводы будут в работе в этом году?
Максим Белоус:
На текущий год запланированы путепроводы и мосты по улице Долгобродской, Ваупшасова, Московской. Также во втором квартале планируется выполнение работ по улице Голодеда.