Объёмы на 2025-й – рекордные! В Горремавтодор озвучили цифры по плановому ремонту дорог и мостов

Генеральная уборка в Год благоустройства. Беларусь входит в активный этап наведения порядка и создания еще более комфортной среды для жителей страны. Как проходят субботники, где появятся новые локации для отдыха и зеленые зоны, как преобразятся дороги и как Минск готовится к теплому сезону? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Год благоустройства трудно себе представить без ремонта дорог. Какие объемы запланированы на этот период?