По поручению Президента в Вооружённых Силах Беларуси началась проверка боевой готовности

Временное ограничение движения транспорта на дорогах общего пользования в ближайшие дни возможно и в связи с передвижением военной техники. Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси по поручению Президента приступил к проверке боевой готовности Вооруженных Сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов Вооруженных Сил.

Игорь Демиденко, первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси:

Проверка будет носить комплексный характер с привлечением различных сил и средств. Необходимо отметить, что в ходе проверки будет обращено пристальное внимание на современные подходы к основным формам и применению воинских частей и подразделений. Это вопросы контрбатарейной борьбы, применения беспилотных летательных аппаратов, защита от них. Кроме того, в ходе проверки будет обращено внимание на профессиональную подготовку командного состава, способного управлять своими подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач. После проверки будет проведен тщательный анализ, его результаты будут учтены при подготовке Вооруженных Сил.

В назначенном районе подразделения проведут мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне, а также выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения. Задействуют также ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.