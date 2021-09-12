С начала года свыше 22 тысяч уголовных дел. Узнали в Следственном комитете о самых громких случаях

Новости Беларуси. 10 лет без права на ошибку. За это время отечественные профи успели наработать свои эффективные методики в выявлении преступлений, наладить сотрудничество с коллегами из других структур, а главное – помогли и продолжают помогать тысячам людей в решении их проблем.
У следователей нет ни легких будней, ни праздников. Зачастую они одними из первых появляются на месте несчастных случаев, жертвуют личным временем и принимают чужую боль, как свою собственную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Репортаж Оксаны Семашко.
Наиболее сложные преступления выпадают на долю столицы. С начала 2021 года свыше 22 тысяч уголовных дел. Многоэпизодные, трудоемкие в расследовании, сложные в доказывании, резонансные. Хищение денег с банковских карт. Больше 600 уголовных дел и ущерб на полтора миллиона рублей. Во время подготовки нашего материала стала известна развязка одной истории о том, как наживаются на чужом.
Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:
Управлением Следственного комитета по Минску окончено расследование с направлением в суд еще одного многоэпизодного уголовного дела в отношении 37 лиц. Преступная деятельность совершалась в области автострахования. На протяжении трех лет на территории Минска и Минской области обвиняемые инсценировали дорожно-транспортное происшествие, а затем незаконно получали страховые выплаты. В ходе следствия было установлено больше 20 эпизодов преступной деятельности. Сумма причиненного ущерба превысила 500 тысяч белорусских рублей. Двум лицам удалось скрыться от уголовного преследования. Они объявлены в международный розыск и уже сегодня один обвиняемый задержан на территории России, в ближайшее время предстанет перед белорусским судом. Считаю, что стать следователем можно по призванию. От нас ждут качественную работу. Потерпевшие хотят защиты своих прав и законных интересов. Обвиняемые и подозреваемые рассчитывают на обеспечение всесторонности и объективности расследования. Поэтому права на ошибку у нас нет.
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