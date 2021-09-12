С начала года свыше 22 тысяч уголовных дел. Узнали в Следственном комитете о самых громких случаях

Новости Беларуси. 10 лет без права на ошибку. За это время отечественные профи успели наработать свои эффективные методики в выявлении преступлений, наладить сотрудничество с коллегами из других структур, а главное – помогли и продолжают помогать тысячам людей в решении их проблем.

У следователей нет ни легких будней, ни праздников. Зачастую они одними из первых появляются на месте несчастных случаев, жертвуют личным временем и принимают чужую боль, как свою собственную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Репортаж Оксаны Семашко.

Наиболее сложные преступления выпадают на долю столицы. С начала 2021 года свыше 22 тысяч уголовных дел. Многоэпизодные, трудоемкие в расследовании, сложные в доказывании, резонансные. Хищение денег с банковских карт. Больше 600 уголовных дел и ущерб на полтора миллиона рублей. Во время подготовки нашего материала стала известна развязка одной истории о том, как наживаются на чужом.